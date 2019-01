Toyota añade 1,3 millones de vehículos a revisión de airbag Takata

El grupo Toyota anunció hoy la llamada a revisión de 1,3 millones de vehículos en Estados Unidos para reemplazar los airbag defectuosos del fabricante japonés Takata.

Toyota señaló en un comunicado que los modelos afectados son algunos unidades de Toyota 4Runner, Corolla, Matrix, Sienna, Scion XB y los Lexus ES 350, GX 460, IS 250C, IS 350C, IS 250, IS 350 e IS-F.

El defecto de los airbag ha causado la mayor llamada a revisión en la historia del sector del automóvil en Estados Unidos tras causar la muerte de al menos 15 personas en el país y un total de 23 en todo el mundo.

Los 1,3 millones vehículos llamados a revisión hoy por Toyota se unen a los más de 37 millones de automóviles en Estados Unidos, producidos por múltiples fabricantes, que ya habían sido incluidos en otras campañas para reparar los airbag de Takata.

El escándalo de los airbag de Takata, que llevó a la quiebra a la compañía en junio de 2017, se inició en 2008 cuando varios fabricantes de automóviles empezaron a hacer llamadas a revisión para reparar los airbag que explotaban en el momento de activación.

Los airbag habían sido producidos por Takata en México utilizando nitrato de amonio en los infladores.

Ese gas es inestable con el paso del tiempo y en condiciones de elevada humedad y temperatura, lo que causa la explosión de los infladores en el momento de activación del airbag.

Durante años, Takata se negó a reconocer el peligro que suponían estos productos defectuosos y retrasó las llamadas a revisión de los vehículos afectados.

El escándalo finalmente forzó a Takata a reconocer su culpabilidad y pagar 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con las autoridades federales.