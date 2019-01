Manuel García-Rulfo: "Es hasta sano tener secretos"

?Qué secretos se esconden tras un código PIN? ?Dejarías a tu pareja o amigo revisar todos los mensajes de tu móvil? Estas preguntas se plantea la comedia alocada "Perfectos desconocidos", cuyo actor Manuel García-Rulfo sostuvo que es incluso bueno tener ocultas algunas partes de tu vida.

"Yo creo que todos tenemos secretos. Y es hasta sano tener secretos que sean tuyos y tuyos", dijo a Efe el intérprete mexicano.

"Es sano porque te hace ser lo que eres, tu esencia: una parte de eso son las cosas que solo tú tienes. Por más que sea tu hermano, tu madre, tu pareja... nunca vas a acabar de conocerlos realmente", añadió.

Con un pie en Hollywood y otro en México, García-Rulfo forma parte del coral y conocido elenco de "Perfectos desconocidos", comedia que llega este viernes a los cines de Estados Unidos y en la que también aparecen Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Bruno Bichir, Ana Claudia Talancón, Miguel Rodarte y Franky Martín.

Dirigida por Manolo Caro, esta cinta se centra en un grupo de amigos que, durante una cena y en un arrebato de sinceridad o irresponsabilidad, se proponen un juego: colocar todos los móviles sobre la mesa y leer y escuchar juntos cada mensaje y llamada que reciban.

Pero lo que comienza como una travesura para pasar el rato acaba revelando numerosos secretos y desatando discusiones, malentendidos y divertidos equívocos.

Para García-Rulfo, que en los últimos años ha compartido cartel con estrellas como Denzel Washington ("The Magnificent Seven", 2016), Penélope Cruz ("Murder on the Orient Express", 2017) o Viola Davis ("Widows", 2018), la principal razón para unirse al "caos organizado" de risas de "Perfectos desconocidos" fue saber que Manolo Caro era el realizador.

"Somos amigos desde hace muchos años, somos de Guadalajara los dos, es la segunda película que hago con él (tras "La vida inmoral de la pareja ideal", 2016) y me gusta mucho lo que hace: su teatro, sus películas y sus series tienen un sello muy particular", apuntó sobre un cineasta que triunfó recientemente con la serie "La casa de las flores".

La historia de "Perfectos desconocidos" es una reinterpretación de la cinta italiana "Perfetti sconosciuti" (2016), que después ha tenido varias versiones como una española dirigida en 2017 por Álex de la Iglesia o la francesa "Le jeu" estrenada el año pasado.

"Nunca nos estuvimos comparando como 'vamos a hacer algo diferente para no hacer lo mismo'. Creo que hicimos nuestra película", aclaró García-Rulfo sobre este nuevo "remake" que, en su opinión, cuenta como marca distintiva con "la picardía y la pasión mexicana y latinoamericana".

También destacó que se trata de una "comedia inteligente" y no "de pastelazos" que "invita a la reflexión" sobre temas como la dependencia de los móviles, la confianza en nuestro círculo íntimo, la privacidad o la validación social.

Y en un filme con un número muy reducido de personajes y que sucede casi exclusivamente en un apartamento, García-Rulfo subrayó el ritmo ligero de la película y la complicidad del reparto.

"Tuve la oportunidad de tener un elenco de grandes actores para estar en el momento y reaccionando. Es mucho diálogo y estamos todos en un espacio así que había mucha oportunidad para la improvisación (...). La química se dio y nos llevamos muy, muy bien", explicó satisfecho.

Siguiendo los pasos en Hollywood de otros mexicanos como Gael García Bernal o Diego Luna , García-Rulfo se mostró orgulloso de que su compatriota Alfonso Cuarón haya alcanzado un enorme éxito con "Roma", que ganó el pasado domingo dos Globos de Oro.

"Es una carta de amor a México, es una obra maestra. Cuarón se lo merece todo, todo, todo...", indicó.

"Tuve la oportunidad de ver la película aquí en Los Ángeles con un público que era completamente anglosajón y la reacción era de, no sé, me sentía parte de la película, como de estarles enseñando parte de México. Sentía mucho orgullo de cómo la gente se metía y reaccionaba", recordó.

Más allá de "Perfectos desconocidos", al actor le espera un 2019 de potentes estrenos, ya que presentará "Greyhound" con Tom Hanks y "6 Underground" con Ryan Reyonlds.

"Es Tom Hanks, qué te voy a vender yo de él...", admitió con una sonrisa.

"Todo lo que dicen de él es cierto (...). Es un ser humano muy especial, súper profesional, dedicado, amable, muy chistoso", afirmó.

"Y Ryan Reynolds es genial, se convirtió en un muy buen amigo. También es un ser humano increíble y con una cualidad para la comedia impresionante", finalizó.