Sarri critica duramente el VAR y desconfía de él

El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, criticó duramente la decisión del videoarbitraje de conceder un penalti al Tottenham este martes en la Copa de la Liga y dudó de él al mostrar una toma que contradice lo señalado por el VAR.

En la primera parte del encuentro de la ida de semifinales de la Copa de la Liga entre el Tottenham y el Chelsea, Kepa Arrizabalaga derribó dentro del área a Harry Kane, pero la jugada se anuló por fuera de juego previo del delantero inglés.

Sin embargo, el colegiado Michael Oliver revisó la jugada en el VAR y decretó que no existía la posición antirreglamentaria, por lo que concedió el penalti que se transformó en el único gol del encuentro.

Sarri explicó a la cadena británica Sky Sports que según una grabación del encuentro realizada por el propio Chelsea, que enseñó a la cámara, Kane estaba en fuera de juego, ante lo que cuestionó la decisión del VAR.

"He visto el vídeo y era fuera de juego. Nuestra cámara estaba en línea con Kane y era fuera de juego, pero no es lo importante. Lo importante es que el linier dejó de correr, no siguió la pelota e influyó en nuestros defensas. Creo que los árbitros ingleses no están preparados para usar este sistema", dijo el técnico italiano.

"Si no estás seguro sobre este sistema, tienes que seguir la pelota y al final, decidir. En este caso, se paró, no siguió el balón y nuestros defensas estaban en fuera de juego", insistió.

Sarri también criticó el hecho de que el VAR esté presente en la Copa de la Liga y la FA Cup, pero no en la Premier League, ante lo cual dejó entrever que puede ser la causa por la que el sistema aún no se aplica correctamente.