Loeb recupera sensaciones con su triunfo en autos en la segunda etapa del Dakar

El piloto francés Sébastien Loeb aseguró hoy que ha recuperado las sensaciones al ganar la segunda etapa del Dakar, disputada entre las ciudades peruanas de Pisco y San Juan de Marcona.

"He recuperado las sensaciones, puesto que tan solo había hecho un centenar de kilómetros de prueba desde el Dakar del año pasado. No me siento todavía como en la edición anterior, pero por el momento la cosa va bien", afirmó Loeb, que le ganó la etapa al español Joan 'Nani' Roma (Mini) por 8 segundos.

El francés reconoció que le resultó buena la estrategia de comenzar atrasado en esta etapa para tener el rastro que dejaban los coches que habían salido por delante de él y así tener menos posibilidades de confundirse en escoger el rumbo correcto.

"Era más interesante partir más tarde, aunque estábamos un poco lejos, la verdad. Ha sido una buena especial, sin grandes errores, y tengo la impresión de que el ritmo ha sido bueno", comentó Loeb, que corre con el Peugeot 3008 que ganó el Dakar hace dos años.

El galo presentó con esta victoria de etapa su candidatura a disputar el rally y escaló a la quinta posición de la clasificación para afrontar la tercera etapa, que discurrirá entre las ciudades de San Juan de Marcona y Arequipa, con una distancia de 798 kilómetros, de los que 331 serán cronometrados.