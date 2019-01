Formula genética universal ha hecho a los animales monógamos durante milenios

La monogamia ha aparecido en las especies animales durante milenios por una formula genética universal que afecta al funcionamiento del cerebro, según un estudio publicado hoy en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un equipo de la Universidad de Texas, analizó a diez especies de animales vertebrados y determinó que "un tipo de fórmula genética universal" transformaría a los animales no monógamos en monógamos al "apagar ciertas actividades en su cerebro" y activar otras.

"Nuestro estudio abarca 450 millones de años de evolución, que es el tiempo desde el que todas estas especies compartieron un ancestro común", dijo Rebecca Young, investigadora asociada en el Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de Texas en Austin y primera autora del estudio publicado hoy.

Los investigadores definieron la monogamia en animales como la existencia de vínculo de pareja con un compañero durante al menos una temporada de apareamiento en el que se comparte el trabajo de criar descendientes y defender a los jóvenes de los depredadores y otros peligros.

En su muestra aún consideraron a los animales como monógamos si ocasionalmente se aparearon con otros pero cumplían con el resto de premisas.

Los científicos estudiaron cinco pares de especies estrechamente relacionadas y representativas de cada fase en la evolución de los vertebrados: cuatro mamíferos, dos aves, dos ranas y dos peces, cada uno con un miembro monógamo y uno no monógamo.

Así, compararon la expresión genética en los cerebros masculinos de todos los animales para determinar qué cambios ocurrieron en cada una de las fases evolutivas entre aquellos que generaron vínculos sociales estrechos y los que no.

A pesar de la complejidad de la monogamia como comportamiento, indica el estudio, encontraron que siempre ocurrían los mismos cambios y lo hicieron de una forma ordenada para producir comportamientos sociales complejos.

"La mayoría de la gente no esperaría que a lo largo de 450 millones de años que las transiciones a comportamientos tan complejos -como la monogamia- sucedieran de la misma manera cada vez", dijo Young.