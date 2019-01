Ejército mexicano refuerza su plan de vigilancia en instalaciones de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el Ejército refuerza desde este lunes la vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras días de escasez de gasolina por problemas en el suministro en varios estados.

"Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del Ejército en las instalaciones de Pemex", afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Cuestionado por los periodistas, detalló que había ya 4.000 elementos trabajando para evitar el robo de hidrocarburos, a los que se sumaban este lunes 900 nuevos efectivos.

En días recientes, al menos ocho estados del país han padecido desabastecimiento de combustibles y el cierre de estaciones de servicio por falta de hidrocarburos, ocasionando largas colas en gasolineras y compras de pánico.

Pemex y el Ejecutivo han atribuido este suceso al cambio de modelo en el sistema de suministro para evitar el robo de hidrocarburos, que generó pérdidas del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.382 millones de dólares) en 2018.

"Le podemos decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente. Y no hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución. No abrimos los ductos para que no haya fugas", apuntó.

Como en otras ocasiones, el líder izquierdista celebró que en los últimos días se logró una disminución "muy significativa" en el robo de combustible al pasar de más del equivalente a 1.000 pipas (camiones cisterna) sustraídas a un promedio de 70.

En un boletín, Pemex afirmó este domingo que avanzaba el suministro de combustible.

"Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda", agregó la compañía estatal.

En otros temas, el diario El Universal publicó hoy en portada una investigación donde destapa el presunto desvío de más de 17.000 millones de pesos (unos 877 millones de dólares) en las obras del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sobre este asunto, López Obrador dijo no tener mayor información pues al parecer es una "denuncia anónima". Por el momento, continuó, las autoridades no tienen "elementos de prueba" pero investigan el proceso.