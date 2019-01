Toby Price admite que no llega en óptimas condiciones al Dakar

El piloto de motos australiano Toby Price (KTM), campeón del Dakar en 2016, reconoció este sábado que no llega en óptimas condiciones a la nueva edición del rally, que se celebrará íntegramente en Perú del 7 al 17 de enero.

Price explicó que hace cuatro semanas tuvo una caída durante un entrenamiento en la que se lesionó un brazo y que le obligó a pasar por el quirófano.

"Desde entonces apenas me he subido a la moto dos veces. Yo me siento bien, pero mi brazo no tanto. Aun así, necesitamos estar en la línea de salida para intentar obtener un buen resultado", comentó.

"Intentaré apretar por la victoria, y a ver dónde terminamos", agregó Price, que antes de la lesión había ganado el Mundial de 'cross country'.

El australiano destacó que esta edición del Dakar, con diez días de competición sobre arena y dunas, será "realmente dura, porque nunca es fácil navegar ahí".

"Hay que intentar cuidar el tipo, no tener lesiones ni daños en la moto y gestionar las fuerzas", apuntó.