OEA: Guaidó tiene la "responsabilidad" de iniciar "transición" en Venezuela

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) saludó hoy la designación de Juan Guaidó como nuevo presidente del Parlamento en Venezuela y señaló que asume "una importante responsabilidad constitucional para iniciar la urgente transición" de su país hacia la democracia.

"Apoyaremos los esfuerzos que realice el presidente Guaidó al frente de la Asamblea Nacional en esta coyuntura decisiva en que asume la dirección del país", señaló la Secretaría del organismo en un comunicado.

En ese contexto, consideró "esencial restablecer el orden constitucional y democrático a efectos de restituir derechos humanos básicos al pueblo venezolano".

El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió en su cuenta de Twitter: "Saludamos a Juan Guaidó al asumir como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela".

Guaidó, militante de la formación Voluntad Popular (VP), anunció tras ser investido hoy como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que si el presidente de ese país, Nicolás Maduro, decide jurar para un nuevo periodo el próximo jueves, los diputados reafirmarán su "ilegitimidad" y declararán la "usurpación del cargo".

"El presidente Guaidó tiene nuestro respeto ganado como político venezolano, al pertenecer a una generación de jóvenes que ha mantenido su coherencia" en la lucha "por las libertades fundamentales y la democracia en su país", añadió la OEA.

Según el documento, Guaidó estará al frente "de uno de los poderes legítimos del Estado, el último en ser elegido por el pueblo como es la Asamblea Nacional".

Numerosos Gobiernos no reconocen el triunfo del líder chavista en las elecciones del 20 de mayo pasado, en las que no participó el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas, una postura que la nueva directiva de la AN, instalada hoy, planea mantener.

La OEA convocó a una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente el próximo jueves "para considerar la situación" en Venezuela, coincidiendo con la toma de posesión de Maduro para un nuevo mandato hasta 2025.