Morales felicita a México por dejar sin apoyo "actos de golpismo diplomático"

El presidente de Bolivia, Evo Morales , felicitó hoy al Gobierno de México por defender "el principio de no intervencionismo" y dejar sin apoyo a los "actos de golpismo diplomático" a través del Grupo de Lima que acordó no reconocer la "legitimidad" de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Saludamos al Gobierno democrático de México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por EE.UU. a través del Grupo de Lima", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Además apuntó que "la democracia se sustenta en la paz, el diálogo y la autodeterminación de los pueblos".

El viernes, el Gobierno mexicano decidió no firmar la última Declaración del Grupo de Lima, en la que los países miembros acordaron no reconocer la legitimidad de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y le instaron a no efectuar la asunción del mando el próximo 10 de enero.

Trece países firmaron esta declaración, entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Estos países manifestaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela "carece de legitimidad" porque no contó con la participación de todos los actores políticos.

Además el Grupo de Lima ratificó su "pleno respaldo y reconocimiento" a la Asamblea Nacional venezolana, que dirige la oposición y de la que dijeron fue elegida "legítimamente" el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional.