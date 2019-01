Harden y DeRozan protagonizan sendos triples-dobles y triunfos espectaculares

Los escoltas James Harden y DeMar DeRozan protagonizaron actuaciones espectaculares con sendos triples doble con sus respectivos equipos de los Rockets de Houston y los Spurs de San Antonio, que consiguieron también victorias importantes en la última jornada de la NBA .

Harden brilló más que nunca al completar una jornada de ensueño: fue nombrado Jugador del Mes en la Conferencia Oeste y aportó en su partido un triple doble que ayudó a los Rockets a remontar y vencer a domicilio, en la prórroga, por 134-135 a los Warriors de Golden State.

El actual MVP de la liga, que aportó 44 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes, anotó dos triples decisivos que forzaron la prórroga y aseguraron la victoria de los Rockets (22-15), la sexta consecutiva y la undécima en los últimos 12 partidos disputados, que los mantiene líderes destacados en la División Suroeste.

El escolta All-Star, que consiguió su segundo tripledoble en lo que va de semana, anotó un triple a falta de 2.7 segundos para el final del tiempo de prórroga que aseguró la victoria de los Rockets y fue su quinto partido consecutivo con 40 o más puntos.

Harden logró la espectacular canasta a pesar de que estaba marcado por el escolta Klay Thompson y el ala-pívot Draymond Green , quien incluso le tocó la mano cuando hizo el triple ganador.

El alero estrella de los Warriors, Kevin Durant , intentó un triple antes de que sonase la bocina del final del partido y falló la que pudo ser la canasta del triunfo de los actuales campeones de liga.

Harden, que suma nueve partidos consecutivos con al menos 35 puntos y 11 con 30, se vengó de la eliminación de los Rockets en las pasadas finales de la Conferencia Oeste que permitieron a los Warriors ganar luego su segundo título consecutivo de la NBA.

Junto a Harden, el pívot suizo Clint Capela también fue decisivo al aportar un doble-doble de 29 puntos, 21 rebotes, dio una asistencia, recuperó dos balones y puso un tapón.

El base Stephen Curry, que había puesto a los Warriors con la ventaja parcial de 134-132 a falta de 23.1 segundos para el final de la prórroga, acabó como líder del equipo de Golden State al aportar 35 puntos, incluidos 5 triples de 15 intentos, y repartió seis asistencias.

Mientras que Durant llegó a los 26 puntos, como segundo máximo encestador, y alcanzó la marca de los 22.000 tantos. Es el trigésimo segundo que lo consigue en la historia de la NBA.

Durant se convierte en el sexto jugador activo de la NBA que ha entrado a formar parte del club de los 22.000 puntos, junto a LeBron James , el alemán Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony , Vince Carter y Dwyane Wade.

El alero estrella de los Warriors ha logrado por 12 partidos consecutivos anotar al menos 20 puntos, pero no pudo con Harden, su excompañero de equipo con los Thunder de Oklahoma City.

Noche perfecta la que vivió DeRozan que consiguió su primer triple-doble como profesional ante su exequipo de los Raptors de Toronto, con el alero Kawhi Leonard de estrella, a los que los Spurs derrotaron por paliza de 125-107.

DeRozan, que entró como jugador importante en el traspaso que el pasado verano "exigió" Leonard a los Spurs, demostró ser muy superior a su rival al aportar 21 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias y confirmar que bajo la dirección del legendario entrenador Gregg Popovich es mucho mejor jugador que en Toronto.

Leonard, que se quedó con 21 puntos (8-13, 0-2, 5-7) y cinco asistencias, no pudo ser factor ganador de los Raptors y además fue abucheado antes, durante y después de partido por los seguidores de los Spurs, que le dedicaron gritos de "traidor", "traidor", mientras que DeRozan tenía los de "MVP, MVP, MVP".

Las ovaciones al ver el vídeo denominado "Thank you Danny and Kawhi" fueron todas para Danny Green , mientras que todos los abucheos fueron dedicados en cada una de las apariciones de Leonard.

Pero si el rechazo de los aficionados fue algo doloroso y lamentable para un profesional como Leonard, aspirante al premio de Jugador Más Valioso (MVP), más humillante fue la lección y exhibición de baloncesto completo que le dio DeRozan, primer jugador de los Spurs que logró un triple-doble en San Antonio desde que lo hizo Tim Duncan en el 2003.

DeRozan se convirtió en el primer jugador de los Spurs que consiguió al menos 15 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en una primera parte desde que los hizo también Duncan en el 2007, además de ser lograr su primer doble-doble en una primera mitad como profesional.

El base canadiense Jamal Murray mostró su mejor inspiración encestadora al conseguir 36 puntos, incluidos 17 en el cuarto periodo, que permitieron a los Nuggets de Denver vencer a domicilio por 113-117 a los Kings de Sacramento y conseguir el cuarto triunfo consecutivo.

Si Murray, que también capturó siete rebotes y repartió seis asistencias, fue el jugador decisivo en el juego exterior de los Nuggets, el pívot serbio Nikola Jokic también brilló de nuevo en el interior al aportar un doble-doble.

Jokick confirmó su gran momento de forma al anotar 26 puntos y capturar 13 rebotes, que ayudaron a los Nuggets a conseguir la victoria y consolidar su posición de líderes de la División Noroeste y de la Conferencia Oeste con marca de 25-11.