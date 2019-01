125-107. DeRozan logra su primer triple-doble ante Leonard, que es abucheado

Noche perfecta la que vivió el escolta DeMar DeRozan que consiguió su primer triple-doble como profesional ante su exequipo de los Raptors de Toronto, con el alero Kawhi Leonard de estrella, a los que los Spurs de San Antonio derrotaron por 125-107.

DeRozan, que entró como jugador importante en el traspaso que el pasado verano "exigió" Leonard a los Spurs, demostró ser muy superior a su rival al aportar 21 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias y confirmar que bajo la dirección del legendario entrenador Gregg Popovich es mucho mejor jugador que en Toronto.

Mientras que Leonard, que se quedó con 21 puntos (8-13, 0-2, 5-7) y cinco asistencias, no pudo ser factor ganador de los Raptors y además fue abucheado antes, durante y después de partido por los seguidores de los Spurs, que le dedicaron gritos de "traidor", "traidor", mientras que DeRozan tenía los de "MVP, MVP, MVP".

El delirio de los aficionados de los Spurs fue aún mayor al ver la superioridad manifiesta de su equipo en el campo ante un rival, que puede tener el mayor número de triunfos en la liga (28-12), pero que fue muy inferior al de San Antonio en todas las facetas del juego.

La actitud de rechazo de los aficionados de los Spurs hacia Leonard afectó a su concentración y rendimiento en el campo al comprobar, con hechos, que su salida del equipo no fue la mejor decisión que ha tenido como profesional.

De nada sirvió que Popovich, el hombre clave en su desarrollo como estrella, lo fuese a buscar al centro del campo para abrazarlo y charlar con él. Leonard es y será considerado en el resto de su carrera como un profesional "non grato" cada vez que llegue a San Antonio, donde hasta la pasada temporada era su héroe y adoración.

Todo lo contrario de lo que sucedió con el escolta Danny Green , que también entró en el traspaso, y que fue recibido con grandes ovaciones, al igual que cuando los Spurs mostraron un vídeo de agradecimiento a ambos jugadores.

Las ovaciones al ver el vídeo denominado "Thank you Danny and Kawhi", fueron todas para Green, mientras que todos los abucheos fueron dedicados en cada una de las apariciones de Leonard.

Pero si el rechazo de los aficionados fue algo doloroso y lamentable para un profesional como Leonard, aspirante al premio de Jugador Más Valioso (MVP), más humillante fue la lección y exhibición de baloncesto completo que le dio DeRozan, primer jugador de los Spurs que logró un triple-doble en San Antonio desde que lo hiciese Tim Duncan en el 2003.

DeRozan se convirtió en el primer jugador de los Spurs que consiguió al menos 15 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en una primera parte desde que los hizo también Duncan en el 2007, además de lograr su primer doble-doble en una primera mitad como profesional.

El duelo de excompañeros fue dominado de principio a fin por DeRozan, que ayudó a los Spurs a tener hasta 28 puntos de ventaja ante unos Raptors que no sabían como reaccionar a la gran defensa y sobre todo al ataque demoledor del equipo de San Antonio.

El ala-pívot LaMarcus Aldridge también surgió con su mejor juego ofensivo al aportar 23 puntos, mientras que los jóvenes valores de los Spurs, el escolta Bryn Forbes llegó a los 20 y el base Derrick White, otra de las grandes promesas del equipo de San Antonio consiguió 19.

El veterano ala-pívot Rudy Gay llegó a los 13 para completar los cinco titulares que tuvieron números de dos dígitos.

El base australiano Patty Mills, de quien Popovich dijo que si tenía el carácter de líder que no mostró Leonard cuando estuvo con los Spurs, acabó como sexto jugador al aportar 12 puntos.

El veterano pívot español Pau Gasol no jugó con los Spurs por decisión de Popovich.

Si lo hizo el joven austríaco Jakob Poeltl, de 23 años, que también entró en el traspaso y en los 13 minutos que jugó, aportó dos puntos (1-2,0-0,0-0), pero dominó dentro de la zona al capturar siete rebotes y dar una asistencia.

El partido quedó sentenciado al concluir la primera parte cuando los Spurs tuvieron una ventaja de 26 puntos e iniciaron la segunda con una racha de 12-0 que les dio la ventaja parcial de 79-51, y que dejó a los Raptors sin opción de reacción y camino de la derrota que les cortó la racha de tres triunfos consecutivos.

Los Spurs (22-17) consiguieron el tercer triunfo consecutivo y el séptimo en los últimos 10 disputados para seguir segundos en la División Suroeste.

Junto a Leonard, otros seis jugadores de los Raptors tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta reserva Delon Wright, que logró 15 puntos y cuatro rebotes.

Mientras que el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka aportó 14 puntos en los 26 minutos que jugó como titular, además de capturar seis rebotes.

Ibaka anotó 5 de 11 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y 3 de 4 desde la línea de personal. Dio una asistencia, recuperó un balón, perdió otro y cometió cinco faltas personales.