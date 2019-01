2-2. Un doblete de Cazorla neutraliza al Real Madrid

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, declaró este jueves, tras el empate en Villarreal (2-2), que su equipo no mereció la igualada y que su equipo no podía ceder puntos en "un partido que era para ganar y recortar".

"Estamos decepcionados. No merecíamos empatar hoy. Tuvimos ocasiones para cerrar el partido, pero no lo hicimos", dijo el belga en Movistar+.

"Igual me equivoco, pero he visto que hemos tenido posesiones largas, que hemos llegado, no mucho, pero más que ellos. No podíamos perder puntos aquí", agregó.

"Empezamos el partido un poco mal. Nos marcaron pronto, pero nos recuperamos rápido con dos goles. Luego fallamos dos acciones de mano a mano y ahí estuvo el partido", afirmó.

Para Courtois el de este jueves "era un partido para ganar y recortar". "Pero ahora toca estar preparados para ganar el domingo en casa (ante la Real Sociedad)", señaló.

Courtois no cree que haya afectado a su equipo su presencia en el reciente Mundial de Clubes: "Nos hemos entrenado bien y estábamos todos preparados para este partido", comentó. EFE