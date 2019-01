Bolivia inicia el registro para su nuevo sistema universal de salud gratuita

La población boliviana que no cuenta con un seguro médico puede desde hoy registrarse en el nuevo Sistema Único de Salud, implementado desde este año por el Gobierno y que se espera que esté vigente en marzo, informaron fuentes oficiales.

Según el vocero nacional del Sistema Único de Salud (SUS), Adolfo Zárate, se espera registrar al menos 5.800.000 personas que no cuentan con un seguro médico, para que se beneficien de este sistema gratuito de atención universal que incluirá 1.200 prestaciones médicas.

Zárate sostuvo que los dos primeros meses del año serán intensos por el registro de usuarios, aunque pasado este tiempo también podrán inscribirse más bolivianos que lo requieran, según un boletín del Ministerio de Salud.

La inscripción se realiza en al menos 3.114 establecimientos de salud de primer nivel del país, presentando su cédula de identidad y la última factura de luz o agua en el centro sanitario más cercano a su vivienda, según el comunicado.

La atención a la población que se registre en el SUS está prevista desde marzo de este año, de acuerdo con el ministerio.

Por su parte, colegios de médicos anunciaron un paro de 48 horas a nivel nacional que comenzará este jueves en rechazo a este sistema, a considerar que no hay condiciones de infraestructura y equipamiento en los hospitales para ponerlo en práctica.

"Estaremos firmes en las calles para decirle al presidente basta, no más mentiras, que no engañe a la población y que no mezcle la política con la salud", expresó el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de La Paz Fernando Romero, en un contacto con el canal RTP.

De la misma manera, el alcalde de La Paz, el opositor Luis Revilla, advirtió que los 200 millones de dólares previstos por el Gobierno son "insuficientes" y que al menos se necesitaría 2.000 millones para poner en marcha este sistema de salud universal.

"No son recursos suficientes como para llevar adelante este proceso y hay ciertamente muchas incertidumbres", señaló Revilla, según un comunicado de la Alcaldía paceña.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró este miércoles en una comparecencia ante los medios que para la implementación de este sistema no se utilizarán recursos que provengan de aportes de quienes sí cuentan con un seguro médico.

Este pasado fin de semana el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, pidió a los médicos que les dejen dar este "primer paso" y que si es necesario, se incrementará la inversión.

El sistema de salud gratuito fue una promesa electoral del presidente de Bolivia, Evo Morales , en las elecciones de 2014.