El argentino Javier Correa dice sentirse ya parte del Santos Laguna

El delantero argentino Javier Correa aseguró hoy que ya se siente parte del Santos Laguna del fútbol mexicano, equipo que lo presentó este miércoles como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2019.

"Me impresionó la infraestructura del club, la gente, la calidad humana; ya me siento parte; quiero ser uno más de los Guerreros, agradecer y saber que de mi lado va a estar todo a disposición para lo mejor del equipo", señaló el atacante originario de Córdoba.

De 26 años, Correa llega proveniente del Colón de su país con la tarea de hacer una dupla en la delantera con su compatriota Julio Furch para encabezar el ataque del equipo.

Dirigido por el mexicano Salvador Reyes, el Santos fue eliminado por el Monterrey en los cuartos de finales del pasado torneo Apertura y ahora se ha preparado para ser protagonista en el Clausura en el que debutará el próximo domingo como visitante de los Lobos Buap.

"Sé lo que representa Santos Laguna para la Liga Mx, se ha caracterizado por levantar títulos y pelear siempre en los frentes que le toca. Estoy con mucha ilusión y con ganas de seguir aprendiendo", agregó.

El Santos necesita que Correa se adapte rápido y comience a rendir lo antes posible para paliar la salida del delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, quien logró acoplarse bien con Furch y, además de convertir nueve anotaciones, fue un gran asistente para su compañero, con 12 goles.

Javier Correa es un delantero fuerte, con habilidad para acomodarse en cualquier perfil, un buen asistente y con puntería en el área, cualidades que buscará demostrar en el Santos laguna.

"Me he entrenado desde chico para hacer goles, es mi mayor virtud. Cuando me toque asistir lo haré, pero en mayor parte me gusta hacer goles", reveló el sudamericano.

El entrenador Reyes reconoció estar contento con la llegada de Correa al grupo, a quien calificó como un joven con ilusión y ganas de aportar.

"Sabemos que va a explotar todas sus cualidades deportivas con nosotros, siempre acompañado del apoyo de nuestra afición", comentó el estratega.