Se prevé que Gruden permanezca como entrenador de los Redskins

Se espera que el entrenador en jefe de los Redskins de Washington, Jay Gruden, mantenga su puesto a pesar de otra mala temporada del equipo, que consiguió un registro perdedor de 7-9 y se quedaron fuera de los playoffs.

Los Redskins terminaron la temporada regular en el penúltimo lugar de la División Este de la Conferencia Nacional (NFC).

Gruden sigue a la espera de que le confirmen que volverá para dirigir a los Redskins durante otra temporada más.

El entrenador en jefe, de 51 años, indicó que no se había reunido con el presidente del equipo Bruce Allen o el dueño de los Reskins, Daniel Snyder.

"Estoy esperando una llamada de teléfono, y cuando la reciba me iré", declaró Gruden bromeando. "Mi confianza es que pueda seguir con el equipo después de haber dado pasos importantes en la buena dirección".

Todo el personal dentro del equipo tienen claro que con Allen preparado para permanecer como presidente del equipo, Gruden será el entrenador en jefe por sexta temporada en Washington.

Fuentes cercanas indican que algunos entrenadores asistentes podrían perder sus empleos, aunque la oficina de los Redskins sabe que las lesiones fueron un condicionante para que el equipo tuviera marca perdedora por segunda temporada consecutiva.

"Si tengo la suerte de seguir aquí, me siento bien con el núcleo de jugadores que hay dentro de la plantilla actualmente", declaró Gruden, quien agregó que "debemos ajustar algunas cosas porque cuando se tienen números de 7-9, con lesiones o no, no es lo suficientemente bueno para esta franquicia".