Presidente mexicano López Obrador: "Pienso que nos va a ir bien"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy a los mexicanos que tiene motivos para sentirse optimista y que piensa que "nos va a ir bien", en un mensaje lanzado con motivo de año nuevo.

"Ya inicio la transformación del país y esto nos va a dar buenos resultados, esto va a dar frutos", aseguró el presidente mexicano en un mensaje de video grabado en Palenque, estado mexicano de Chiapas, y publicado en sus redes sociales.

López Obrador expresó sus parabienes a los mexicanos para el 2019 en un mensaje que comenzó con la frase de "tengo motivos para estar optimista. Pienso que nos va a ir bien".

Destacó que su primer mes en el gobierno se han sentado las bases y como ejemplo puso la aprobación de un presupuesto que permitirá tener recursos suficientes para que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, sin aumentar los impuestos ni adquirir más deuda.

Destacó que su gobierno ha reducido los sueldos de los altos funcionario, y aumentaron del personal de bajos niveles salariales, además de que se ha establecido un estilo de gobierno marcado por la austeridad.

"No viajo en aviones privados, no viajo en helicópteros privados ningún funcionario lo hace", apuntó el mandatario al recordar que el avión presidencial ha sido puesto en venta, que ya no existe el Estado Mayor Presidencial, se redujo la burocracia.

Resaltó que se terminó con la atención médica privada y se extinguió una caja de ahorro especial para altos funcionarios, entre otras medidas.

El presidente destacó los proyectos que se desarrollarán en la región sur sureste de México, la de más bajo crecimiento económico si se le compara con estados del norte de México.

López Obrador dijo que su gobierno hará bajar la incidencia delictiva, uno de las demandas más sentidas por los mexicanos. "Ya estoy pendiente de eso", apuntó.