El argentino Menéndez apuesta al Veracruz, aunque otros equipos lo busquen

El argentino Cristian Menéndez, el mejor delantero de los Tiburones de Veracruz del fútbol mexicano en el 2018, aseguró hoy sentirse comprometido con su club, a pesar de que está en el radar de América, Toluca y Atlas.

"Es lindo que me lleguen ofertas, es grato que se hable bien con el interés de clubes tan importantes. Lejos de mover mi centro de equilibrio, resulta contrario; me hace meterme en el proyecto de Veracruz, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y he llamado la atención", dijo a Efe el atacante.

Menéndez, nacido en Mar del Plata en 1988 y surgido de las inferiores de Lanús, arribó a México en julio del 2017 para apuntalar la delantera del Veracruz, un equipo histórico, pero con problemas económicos y deportivos.

En ese intervalo de tiempo, el 'Polaco' Menéndez se ganó el cariño de la afición al anotar 14 goles en 48 partidos, siendo uno de los activos principales del club costero del este de México en el cual ostenta la condición de capitán.

"Estoy metido al cien por ciento en Veracruz; el rol de capitán me hizo pensar que salir del equipo en estos momentos no es lo mejor para nadie, no me gustaría dejar a los Tiburones en un estado crítico, me parece que aún puedo ayudar más y dejar algún legado", señaló.

El Veracruz contrató para el torneo de Clausura 2019 al entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi, quien ha pedido dejar atrás los traumáticos seis meses en los que los jugadores sufrieron por malas decisiones deportivas con el despido del entrenador Guillermo Vázquez y una problemática abierta de aceptar dobles contratos.

"Uno cuando da el total de su rendimiento y cuando es profesional, tiene que quedar tranquilo, a pesar de las circunstancias. No es fácil lo que nos sucedió, tratamos de dar la vuelta a los malos asuntos, pero desde los entrenamientos se nos hacía cuesta arriba, en los partidos era peor. En estos últimos seis meses nunca pudimos dormir tranquilos", reveló.

El Veracruz, un equipo fundado en 1943 y que ha tenido a jugadores emblemáticos como Luis "Pirata" de la Fuente, Cuauhtémoc Blanco o el argentino Jorge Comas, no sale campeón en México desde 1950; a pesar de eso, la afición se reúne en cada cita para alentar en el estadio, un reconocimiento que, según reconoció, a Menéndez le resulta difícil de corresponder.

"Hay una deuda, pero que no viene de ahora, sino de muchos años atrás. Han pasado otros jugadores sin poder dar el campeonato y ahora nos toca a nosotros cambiar la situación. La afición acompaña mucho y son esas cosas lindas del fútbol, el que haya una conexión de un equipo que sufre en la cancha con la hinchada, es algo romántico, sólo unidos podremos lograr cosas importantes", comenzó.

Los Tiburones debutarán en el Clausura el próximo domingo cuando visitarán a los Pumas de la UNAM, en el inicio de una temporada difícil que afrontarán amenazados con el descenso; en la tabla de cocientes que decidirá el equipo que perderá en mayo la categoría, los "escualos", van en el último lugar, 20 puntos debajo de Puebla.