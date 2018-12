Africanos, favoritos entre 30.000 atletas que correrán en las calles de Sao Paulo

Unos 30.000 atletas competirán en la ciudad brasileña de Sao Paulo este lunes, el último día de 2018, en la tradicional carrera de San Silvestre, en la que los africanos de nuevo parten como favoritos.

Desde 1991, cuando la San Silvestre comenzó a ser disputada en su actual formato de 15 kilómetros y en horario diurno, los africanos han ganado 20 veces en la modalidad masculina y 16 en la femenina.

Este año, la nonagésima cuarta edición de la San Silvestre promete ser una de las más disputadas en la categoría Élite en la que de ocho países con representación, cuatro son africanos.

Fondistas de Brasil, Bahrein, Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania, Argentina, Ecuador y Bolivia estarán en la lucha por un escalón del podio.

La prueba recorrerá 15 kilómetros por calles y avenidas de Sao Paulo, y la salida está prevista para las 8.20 hora local (10.20 GMT).

Entre los atletas extranjeros confirmados están el bicampeón Dawitt Admasu, quien dijo sentirse bien entrenado.

"He entrenado por seis meses, me siento bien y espero un buen resultado, estoy listo para ello, y lo más importante es estar aquí, un país que me gusta mucho y que me ha dado mucho apoyo", declaró el etíope, que ahora defiende los colores del Bahrein, citado en una nota divulgada por los organizadores.

Otros atletas internacionales que estarán este año en la San Silvestre son los kenianos, Paul Kipkemboi, campeón de la Media Maratón de Río 2018; Nicholas Kieter, segundo en la Vuelta Internacional de la Pampulha de este año, y Edwin Rotich, segundo en la Media de Madrid (2017).

El etíope Mosinet Bayih, segundo en el Maratón de Chicago y campeón de la Media de Buenos Aires, también figura entre los participantes.

En la categoría femenina están confirmadas la actual subcampeona, la etíope Sintayehu Hailemichael, y la keniana Ester Kakuri, campeona de la Media Maratón de Río y de la Media Maratón de Buenos Aires, ambas en 2018.

También participarán la etíope Birtukan Alemu, campeona este año del "Flushing Meadowns Queens 10K", en Estados Unidos.

Entre los brasileños que estarán este año en la carrera se destaca, Wellington Bezerra, segundo en la Maratón de Sao Paulo, quien aseguró que va a dar lo mejor de sí mismo.

"Sé de las dificultades, pero voy a hacer una buena estrategia para poder luchar por los primeros puestos", declaró.

Gilmar Lopes, tercer puesto en la Vuelta de la Pampulha y Éderson Pereira, mejor brasileño en 2017, también entrarán en la disputa.

Entre las mujeres, Joziane Cardoso, mejor brasileña el año pasado con la décima posición, y Andréia Hessel, campeona de la Maratón de Sao Paulo 2018, son las favoritas en la apuesta nacional del gigante sudamericano para la San Silvestre.