Excantante de La Selecta se preparar para presentar concierto previo a caso

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero ofrecerá el domingo su concierto "El final y un comienzo: Tributo al maestro", que podría provocar que éste no interprete más en la isla ni en Estados Unidos cinco canciones que grabó junto al fenecido pianista Raphy Leavitt y su orquesta La Selecta.

Tras el fallecimiento de Leavitt el 5 de agosto de 2015, su familia decidió disolver La Selecta, en la que Marrero fue el cantante principal por 43 años.

Ante la decisión, Marrero creó su grupo, Sammy Marrero y su orquesta, con la que continuó interpretando los éxitos de La Selecta, tales como "La cuna blanca", "Payaso" y "El buen pastor", entre otros.

Sin embargo, la familia de Leavitt (1948-2015) exige una indemnización de 850.000 dólares porque presuntamente Marrero interpretó cinco temas escritos por el fenecido músico sin su autorización ni porque el cantante no cuenta con la licencia de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap) para hacerlo.

No obstante, la familia de Leavitt retiró las composiciones de Ascap, cuya licencia de uso vence el 31 de diciembre de 2018.

Es por ello, que Marrero, de 76 años, aprovechará su presentación del domingo próximo en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce (San Juan) y antes de que culmine el año, cantar "La cuna blanca", "Jíbaro soy", "El buen pastor", "Amor y paz", y "Difícil de olvidar".

Y ante la necesidad de trabajar y generar ingresos, así como luchar por poder interpretar las canciones de Leavitt, Marrero contrató a un grupo de abogados, entre ellos, a Ramón Vela Córdova, para que se tome una decisión final.

"Si es a favor mío, vamos a hacer una fiesta. En mi forma de pensar, si logramos sobrepasar ese temporal, vamos a hacer una fiesta para el pueblo", afirmó Marrero hoy a Efe tras una rueda de prensa donde ofreció detalles del espectáculo, producida por César Sainz.

"Es el final de la generación de Sammy y el nuevo comienzo como solista y artista independiente", sostuvo Sainz.

Vela Córdova, por su parte, dijo a Efe que la reclamación solo limita a Marrero a no interpretar dichas canciones en Puerto Rico y Estados Unidos, por lo que le daría oportunidad al cantante a hacerlo en otros países.

"Otra controversia es si suponiendo que la licencia es válida, si ellos pueden tocar las canciones porque los demandantes dicen que aunque tengamos una licencia, no podemos tocar esas canciones. Sería ideal que las canciones se sigan escuchando", afirmó.

Y sobre los 850.000 dólares que exige la familia de Leavitt, Vela Córdova indicó que dicha cantidad es injusta.

"Las licencias de tocar en este tipo de actividad suelen costar bajas cantidades y pues 850.000 es algo que el tribunal tendrá que decidir de si es justo o no. Esa indemnización es lo máximo y de alguien que es un caso extremo y que literalmente está robándose la obra", añadió.

A la presentación se le unirán a Marrero varios artistas, entre ellos, los también salseros Domingo Quiñones, Charlie Maldonado -también exmiembro de La Selecta-, Juan Manuel Lebrón y el cuatrista Prodigio Claudio.

"Lamento mucho la situación con Sammy, porque él es el icono de esos temas y con las que el pueblo siempre ha escuchado y se ha identificado. Es lamentable para él y como amigo y hermano, tiene mi apoyo", agregó Maldonado a Efe.

"Entiendo que el que tiene derecho para cantar esos temas es él. Si fuera yo o cualquier otro, fuese distinto, porque no fuimos quienes grabaron los temas ni nos identificamos con el pueblo ni el tema y la cosa es diferente. Yo espero que esto se solucione de la mejor manera", indicó.

Quiñones, mientras tanto, resaltó que Marrero "representa al pueblo", y aprovechó el momento para recordar la primera ocasión en que escuchó a su compañero cantar.

"La primera vez que lo escuché, quedó impregnado en mi ser. Yo tenía como 9 años y en casa habían como cinco discos y uno de ellos era 'Café colao'. Y con esos discos fue que comencé a cantar sobre ellos y a practicar. Ese disco fue parte de la formación de lo que soy en día", dijo Quiñones.

"A mí siempre me sorprendió y me llegó al alma cada canción de Sammy Marrero. El pueblo lo siente de la misma manera y donde quiera que ha llegado la voz de Sammy significa al pueblo. Me siento horado y que se me haya dado la oportunidad", enfatizó.