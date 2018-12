Valverde: En Tokio 2020 ?quién sabe? Llegaré con 40 años pero mi nivel no baja

El murciano Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo en ruta, ha dejado entrever en un reportaje de Teledeporte que anhela ganar los Juegos de Tokio 2020 para cerrar una carrera repleta de éxitos: "?Quién sabe? Llegaré con 40 años, pero mi nivel no está bajando y me encuentro bien".

La cadena temática deportiva de Televisión Española ha emitido el documental "Alejandro Valverde, un ciclista infinito", que tiene al veterano ciclista de Las Lumbreras, de 38 años, como protagonista.

A primeros de octubre, tras conquistar el título mundial en la ciudad austríaca de Innsbruck, ya apuntó que su pretensión era alargar su carrera hasta esa competición, en la que alcanzaría su quinta participación en unos Juegos.

Ahora ha ido más allá y ha hablado de hacer un buen papel en Tokio: "Estoy contento con lo que he hecho y lo que venga ya será un regalo. He logrado 121 victorias como profesional y me planteo seguir disfrutando hasta 2020".

En el reportaje aparecen hablando de Valverde grandes ciclistas como Alberto Contador y el eslovaco Peter Sagan, los otros tres españoles campeones del mundo antes que él -Abraham Olano, Óscar Freire e Igor Astarloa- y dos referentes para el de Las Lumbreras como Pedro Delgado y Miguel Indurain, con quienes mantiene una interesante conversación.

También comentan su figura miembros de su familia y su entorno y compañeros y directores que lo han tenido bajo su tutela.

Se aborda la trayectoria de Valverde desde sus inicios, se resalta la resiliencia que lo ha hecho levantarse primero tras estar dos años sancionado por supuesto dopaje cuando nunca ha dado positivo en un control -"una caza de brujas", dice- y después de la grave lesión en el arranque del Tour de Francia de 2017, cuando, como él mismo dijo, pensaba que tendría que dejar definitivamente el ciclismo de competición.

"Todo ha merecido la pena", llega a decir El Bala, como se le conoce, un ciclista fuera de serie y que tenía el Mundial como "una obsesión" hasta que lo ganó.

Habla pro último de la escuela ciclista que puso en marcha y que destaca en categorías inferiores: "Quiero devolverle al ciclismo lo que me ha dado".