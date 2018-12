Nuevo estudio desvela que 45% de los migrantes volvieron a su casa desde 1990

Un nuevo estudio científico desveló hoy que el 45 % de los migrantes de todo el mundo regresaron a su país de origen entre 1990 y 2015.

Ese nuevo informe fue publicado hoy en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, conocida por sus siglas PNAS y que divulga semanalmente la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU.

En el reporte, los dos científicos de la Universidad de Washington explican cómo nuevos métodos estadísticos les han permitido hacer estimaciones exactas sobre los intercambios migratorios entre países.

Siguiendo ese nuevo método, descubrieron que las tasas migratorias son más altas y más estables de lo que se había pensando en el pasado y que, de hecho, la fluctuación se situó entre el 1,1 y el 1,3% entre 1990 y 2015.

Además, desde 1990, aproximadamente el 45% de los migrantes han vuelto a sus lugares de origen, una estimación mucho más alta de lo que se había estimado anteriormente.

El descubrimiento podría ayudar a Gobiernos de todo el mundo a planificar sus políticas migratorias.