Gobernador Puerto Rico propuso traslado de "Hamilton", según productor del musical

El productor en Puerto Rico del musical "Hamilton", Ender Vega, admitió hoy que fue el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, quien le propuso a la producción del espectáculo a trasladar la presentación del Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al Centro de Bellas Artes (CBA) de San Juan.

Según dijo Vega en una entrevista con la emisora Radio Isla 1320, fue Rosselló quien invitó a la producción del musical del dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda a trasladar su presentación por presuntas preocupaciones de que la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la UPR llevara a cabo varias protestas allí ante la negociación del convenio colectivo.

"Aceptamos la invitación del gobernador, y la Junta de CBA nos hace la invitación de que pudiéramos mudarnos allá y lo puso a nuestra disposición. Ya estando esa invitación, 'Hamilton' lo pondera y 'Hamilton' toma la decisión", explicó Vega.

"'Hamilton' en un momento dado estuvo ponderando si continuábamos en la Universidad ante la situación de seguridad. Estábamos contra la espada y la pared. Hasta consideramos Caguas", agregó Vega sobre la posibilidad de utilizar el CBA de Caguas.

"Nosotros como producción no fuimos a CBA a buscar el CBA, a nosotros nos invitaron para que la obra se salvara y nosotros lo aceptamos", continuó diciendo Vega.

Vega detalló que el próximo día 28 de diciembre arrancará el desmontaje de la escenografía que por varios meses llevaba instalándose en el Teatro de la UPR y el 31 de diciembre entran al CBA a montar.

Sobre la decisión de mudar 'Hamilton' de la UPR, enfatizó en varias ocasiones que se trató de un asunto de seguridad y que en las discusiones tanto él como el padre de Miranda -Luis Miranda- defendían que se mantuviera.

Aseguró además que las conversaciones con la HEEND "fueron buenas" y siempre les dejaron saber que anunciarían que ellos no iban a obstruir la obra.

Sin embargo, Vega detalló que simultáneamente desde que la HEEND circuló una carta el pasado 29 de noviembre, la seguridad de 'Hamilton' en Nueva York venía haciendo unos análisis sobre cómo se podía garantizar la seguridad de la obra en la UPR si pasaba una cosa mínima.

"La carta abrió la caja de pandora. La carta fue la que activó todo esto y entendemos que pudo haber activado a otras personas. Yo pienso que ellos iban a cumplir y no iban a hacer nada, pero ya habían levantado la suspicacia de la seguridad de 'Hamilton'. No queríamos estar todas las funciones cruzando los dedos para que no pasara nada", admitió Vega.

El 29 de noviembre la HEEND cursó una carta a Lin-Manuel Miranda, advirtiéndole sobre la posibilidad de que surgiera un conflicto que afectaría la presentación de su obra en el Teatro de la UPR, atribuyendo ello a un supuesto tranque en la negociación del convenio colectivo.

Sin embargo, a tres semanas de haber cursado la carta, la HEEND descartó interferir con la presentación del musical y aseguró haber llegado a un acuerdo con la producción del musical.

La HEEND, por su parte, se defendió diciendo que desde el 12 de diciembre la producción sabía "que no íbamos a protestar durante la puesta en escena del musical", según dijo la presidenta del sindicato, Jannell Marina, en declaraciones escritas.