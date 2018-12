121-118. Lillard y Trail Blazers superan el doble-doble del "fenómeno" Doncic

El base Damian Lillard surgió una vez más como la mejor opción del ataque de los Trail Blazers de Portland que se impusieron en la prórroga por 121-118 a los Mavericks de Dallas a los que dejaron con una racha de seis derrotas consecutivas.

Junto a Lillard, que también repartió siete asistencias, el pívot bosnio Jusuf Nurkic aportó 10 puntos y 12 rebotes, que dejaron a los Trail Blazers (19-14) con el cuarto triunfo en los últimos cinco partidos disputados y siguen terceros en la División Noroeste.

El entrenador de los Trail Blazers, Terry Stotts , consiguió su victoria número 291 como máximo responsable técnico de los Trail Blazers y empató con Rick Adelman en el segundo puesto para ser solo superados por el legendario Jack Ramsay que consiguió 453 victorias.

El ala-pívot Harrison Barnes acabó como líder encestador de los Mavericks al aportar 27 puntos, que no evitaron la derrota del equipo de Dallas.

Tampoco otra brillante actuación individual del esloveno Luka Doncic impidió la derrota de los Mavericks, que siguen sin tener su mejor baloncesto como equipo.

Doncic, que jugó 35 minutos, aportó 23 puntos y 11 rebotes --nueve defensivos--, tras anotar 7 de 21 tiros de campo, con 2 de 7 triples, y 7 de 9 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid se encargó de anotar un triple cuando el tiempo reglamentario expiraba para poner el empate a 107-107 y forzar la prórroga.

"Es un jugador que no tiene ningún miedo a tirar y anotar este tipo de canastas", declaró el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle . "No puedo decir que fuese una sorpresa que entrase el balón en la canasta. Lo he visto hacer cosas como esas muchas veces".

Doncic, quien antes del partido había sido duda debido por las molestias que sentía en la cadera derecha tras el golpe que se dio la pasada noche durante el partido que disputaron frente a los Warriors de Golden State, al final no se resintió de nada, pero no pudo evitar la derrota de los Mavericks.

"No es algo complicado, pero fue un tiro difícil, por lo que ver que el balón entró siempre te genera sorpresa", declaró Doncic al concluir el partido.

El pívot DeAndre Jordan con 14 puntos y 10 rebotes también destacó en el juego interior de los Mavericks, que tuvieron las bajas por lesión del ala-pívot alemán Dirk Nowitzki y el base titular Dennis Smith Jr.

El base puertorriqueño José Juan Barea aportó nueve puntos, ocho asistencias y un rebote como sexto jugador de los Mavericks al salir del banquillo y disputar 20 minutos.

Barea anotó 2 de 9 tiros de campo, falló un intento de triple y acertó 5 de 7 desde la línea de personal.