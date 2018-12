Consejos de estudiantes de Universidad Puerto Rico piden regreso de obra Hamilton

Los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pidieron hoy a la producción del musical "Hamilton" que mantengan su puesta en escena en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y reconsideren su determinación de trasladarla al Centro de Bellas Artes de Santurce.

"La presentación de Hamilton en nuestro teatro fue cancelada, luego de trascender varias inseguridades durante las pasadas semanas. No podemos creer lo que ha ocurrido a espaldas de nosotros los estudiantes, cuando desde el 2017 nos involucramos en alma y corazón para que este evento sea un éxito para la producción de Hamilton, para la Universidad y para nosotros, desde aquí, desde las tablas de un teatro renovado", dijo Juan José De Jesús-Oquendo, presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR en Ponce.

"Estemos claros de que esto no se trata únicamente de un teatro renovado y modernizado, del donativo de un millón, o de los fondos de becas para este año o el próximo. Todos agradecemos eso. Mas esta pérdida es un golpe a nuestro espíritu de comunidad universitaria. A los miles de estudiantes y artistas que pasarán por este escenario, pues le privan de la ilusión de saber que Lin Manuel personificó a Alexander Hamilton aquí", exclamó en un comunicado.

"De materializarse el traslado de la obra, esto sería una pérdida enorme para la Universidad, particularmente para el Recinto de Río Piedras que ya tenía programada una serie de eventos y compromisos que catapultarían todas las iniciativas de filantropía y recaudación de ingresos para beneficio del estudiantado", dijo la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas, Nattalí Rodríguez Vega.

"Situaciones como esta no solo laceran la imagen institucional, nos sacan de carrera y punto. Y eso es una injusticia contra la cual no podemos permanecer callados. Esto perjudica el quehacer cultural que debe promover la Universidad de Puerto Rico. Y no lo decimos nosotros solamente, sino dramaturgos de la estatura de Roberto Ramos Perea", añadió.

El 29 de noviembre de 2018 la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) cursó una carta a Lin Manuel Miranda, en la cual le advirtió sobre la posibilidad de que surgiera un conflicto que afectaría la presentación de su obra en el Teatro de la Universidad, atribuyendo ello a un supuesto tranque en la negociación del convenio colectivo.

Sin embargo, a tres semanas de haber cursado la carta, la HEEND descartó interferir con la presentación del musical y aseguró haber llegado a un acuerdo con la producción del musical.

"Evidentemente, en esa reunión del jueves no se tuvo en cuenta el esfuerzo que hemos puesto en que Hamilton sea un éxito y haga brillar a nuestra Universidad y a nuestra isla, donde el propio Lin Manuel nos ha visitado varias veces y ofrecido charlas a estudiantes. Esto es tan desesperanzador y destructivo como lo vivimos con el mismo huracán María", acoto la portavoz de los Consejos Estudiantiles, a la vez que pidió a la producción que no vieran esto con la frialdad de un negocio de dólares y centavos.

La puesta en escena de "Hamilton" representa "más que un negocio o una oportunidad de levantar fondos. Tenemos capital emocional invertido en esto. Es la oportunidad que tenemos, como centro docente y sede de nuestra creatividad artística, para demostrar la calidad de nuestra gente y la capacidad que tenemos como institución de llevar a cabo eventos de envergadura mundial", manifestó la también exalumna del Recinto de Río Piedras.

Todas las presidencias de los consejos de estudiantes coincidieron en que la presentación de "Hamilton" en la Universidad tiene un "impacto transcendental e intangible" que no se podrá mitigar con donaciones monetarias y que todos los sectores que componen nuestra UPR deberían apoyar iniciativas como estas.

Por eso solicitaron "encarecidamente" a la producción de "Hamilton" que presente el galardonado musical en la UOR.