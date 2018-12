Sitio Histórico Nacional San Juan no abrirá por cierre parcial gobierno EEUU

El Sitio Histórico Nacional de San Juan estará cerrado después de que el Gobierno estadounidense iniciara la pasada medianoche un cierre parcial por falta de fondos.

El sitio está compuesto por el Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San Cristóbal, el Fuerte de San Juan de La Cruz (El Cañuelo), la Puerta de San Juan, y la mayor parte de la muralla de la ciudad.

"Debido al lapso de las asignaciones y el posterior cierre del gobierno federal, por la seguridad de los visitantes y los recursos del parque" se cerrará el sitio, informó hoy en un comunicado el Servicio Nacional de Parques (NPS) en la isla.

"Muchos otros espacios en parques nacionales en los Estados Unidos permanecerán tan accesibles como sea posible mientras sigan cumpliendo con todas las leyes y procedimientos que apliquen", indicó el NPS.

Los caminos, veredas, senderos y lugares donde se honra a la memoria de personas o eventos ubicados al aire libre de los parques permanecerán accesibles para los visitantes.

Los servicios de emergencia y rescate serán limitados.

Además avisa de que debido a ese cierre "las redes sociales y los sitios web de NPS no están siendo monitoreados ni actualizados y es posible que no reflejen las condiciones actuales" por lo que no se recomienda mirar dichas fuentes de información.

El Gobierno de Estados Unidos inició la pasada medianoche un cierre parcial por falta de fondos después de que republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso por las exigencias del presidente Donald Trump respecto al muro fronterizo.

Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Trump este año, después del primero en enero, que duró tres días, y un segundo en febrero, que se alargó apenas unas horas.