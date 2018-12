Gattuso niega que Higuaín pueda dejar al Milan en enero

Gennaro Gattuso, técnico del Milan, negó este viernes que el argentino Gonzalo Higuaín pueda dejar al Milan en el mercado de enero, al comentar las informaciones circuladas en algunos medios internacionales sobre un posible trueque con el español Álvaro Morata, del Chelsea.

Gattuso aseguró que no planea de ninguna manera separarse de Higuaín y que no le consta que haya operaciones de mercado a la vista, durante la rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado contra el Fiorentina.

"No me consta que haya nada a nivel de mercado. No está pasando por un buen momento, tal y como el resto del equipo, pero seguimos ocupando la cuarta posición", afirmó Gattuso sobre Higuaín, fichado este verano por el Milan procedente del Juventus en calidad de cedido por 18 millones con derecho de compra definitiva fijado en otros 36 millones.

Las declaraciones de Gattuso se produjeron después de que algunos medios ingleses e italianos aseguraran que los milaneses se estarían planteando un trueque con el Chelsea para hacerse con Morata, en una operación que requeriría el visto bueno del Juventus, todavía dueño de la ficha del "Pipita".

Estos rumores se difundieron tras el bajo rendimiento de Higuaín en sus primeros meses en el Milan, con el que solo anotó cinco goles y con el que no ve puerta desde hace siete partidos y casi dos meses (el último gol fue el 28 de octubre).

"Está sufriendo porque no está marcando. No tiene mucha brillantez ni está en un momento positivo", reconoció este viernes Gattuso, que también la semana pasada había asegurado que esperaba más aportación del argentino.

El Milan es actualmente cuarto en la Serie A, aunque sólo ganó uno de sus últimos cinco partidos, y fue eliminado en la fase de grupos de la Liga Europa, al acabar tercero detrás del Real Betis y del Olympiacos.