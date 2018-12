Federación de Maestros Puerto Rico denuncia descuento ilegales por ausencias

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) acusó hoy al Departamento de Educación por presuntamente realizar descuentos ilegales a miles de educadores por alegadas ausencias que se remontan a hace doce años y muchas de ellas son difíciles de corroborar.

Ante ello, el sindicato proveyó copia de un memorando firmado por el director de la Oficina de Tiempo, Asistencia y Licencia de Educación, Wilfredo Falcón, donde se indica que en el portal de empleados está disponible el Informe de Ausencias Descontables en el que figuran los descuentos a los educadores.

A su vez, la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, sostuvo que el pasado día 14, junto a los componentes del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, se reunieron con la titular de Educación, Julia Keleher, con quienes discutieron los descuentos ilegales de salarios que realiza la agencia a los miles de maestros.

"Muchas de esas ausencias se remontan a periodos en que los registros de asistencia se realizaban en papel y no digitalmente, y al maestro no se le daba copia de esos récords. El maestro no podía verificar electrónicamente si se trabajaba correctamente su asistencia, porque no había acceso por internet", afirmó Martínez.

La líder sindical alegó además que debido a que cientos de escuelas cerraron, las administraciones de las mismas no les entregaron al maestro su expediente con sus hojas de asistencia, conocidas como "DE 14".

"Otras escuelas sufrieron la pérdida de sus expedientes tras el paso del huracán (María). El Departamento de Educación nunca notificó los descuentos mediante informe mensual requerido por el Reglamento de Personal Docente #6743", aseguró la portavoz de la FMPR.

"El Departamento parece querer cuadrar su presupuesto arrebatándole a los maestros y maestras parte de sus ya menguados ingresos. Le exigimos a la secretaria Keleher que se les exima de estos descuentos y la emplazamos a que responda por escrito este reclamo", puntualizó Martínez.