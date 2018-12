Argentino Montoya salió de Cruz Azul por no estar a la altura, dijo Caixinha

El centrocampista argentino Walter Montoya se ausentó sin explicación a una convocatoria del Cruz Azul lo que propició su salida del equipo, reveló hoy el portugués Pedro Caixinha, entrenador del conjunto celeste.

"El que no sepa estar en esta gran institución, no respete la competitividad, no tiene cabida en la plantilla", dijo Caixinha en conferencia de prensa en el campamento de los celestes, al sur de la Ciudad de México.

El timonel europeo recordó que Montoya no reportó con el resto del equipo para el partido de ida de las semifinales ante Monterrey el 5 de diciembre pasado.

"Miró la convocatoria, no estaba en el grupo de 18, no compareció a la comida con el resto y se fue a casa. Cuando eso pasa, estamos para tomar decisiones por el grupo y no de manera individual", señaló Caixinha.

El centrocampista sudamericano junto con el delantero colombiano Andrés Rentería fueron puestos como jugadores transferibles y el delantero ecuatoriano Ángel Mena se mantienen en negociaciones.

El director deportivo, Ricardo Peláez señaló también en conferencia de prensa que a Montoya se le está ayudando a encontrar acomodo en otro equipo. "Se están escuchando ofertas, se le está apoyando porque somos gente buena", aseveró.

Montoya sumó apenas 97 minutos la campaña anterior tras su llegada en el 2018 al Cruz Azul luego de su paso con el Sevilla de España.

Cruz Azul perdió 2-0 la final del Apertura 2018 con América el pasado domingo. A pesar de llegar a 21 años sin un campeonato de liga, según su sus directivos, intentarán de nuevo levantar el trofeo de campeones.

Ayer los celestes anunciaron la incorporación del centrocampista mexicano Orbelín Pineda y en los siguientes días darán a conocer los próximos refuerzos para tener completa la plantilla el 26 de diciembre.

Cruz Azul iniciará el Clausura 2019 el viernes 4 de enero como visitante del Puebla.

"Los jugadores de Cruz Azul deben entender que para competir fuera, tienen que empezar compitiendo adentro. No paramos, somos como animales de competición, sino tienes esa mentalidad no pueden trabajar con nosotros", agregó Caixinha.