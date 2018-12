Banco canadiense niega que tuviese acceso a mensajes privados de Facebook

El Royal Bank of Canada (RBC) negó hoy que haya tenido acceso a los mensajes privados enviados por los usuarios de Facebook, tal y como ha señalado un artículo publicado por el periódico estadounidense "The New York Times".

En un comunicado, RBC dijo que "el uso de la plataforma de Facebook fue limitado al desarrollo de un servicio que permitió a los clientes a facilitar pagos a sus amigos en Facebook".

"No tuvimos la capacidad de ver los mensajes de los usuarios -añadió el banco-. Cancelamos el servicio en 2015 y nuestro acceso limitado, que fue utilizado estrictamente para permitir pagos a nuestros clientes, terminó en ese momento".

"The New York Times" apuntó que Facebook había proporcionado acceso a unas 150 empresas a datos de usuarios de la red social como las listas de amigos e incluso los mensajes privados sin consentimiento de los internautas.

El diario tuvo acceso a centenares de documentos internos de la compañía de Mark Zuckerberg que revelan cómo compartió los datos sin el permiso de los usuarios y generó así su modelo de negocio a través de la publicidad.

Una de las empresas señaladas por el periódico es RBC, uno de los mayores bancos de Canadá.

Según "The New York Times", Facebook proporcionó a compañías como Netflix o Spotify leer los mensajes privados de sus usuarios.

La red social también dio a Amazon acceso a los nombre de los usuarios e información de contacto y a Yahoo le permitió ver publicaciones de las amistades.