Los hinchas de River Plate vivieron un vaivén de emociones en Buenos Aires

Sorpresa, alegría, confianza, bronca, estupor, resignación y tristeza. Eso, y más, sintieron los hinchas de River Plate que vieron este martes cómo su equipo cayó sorpresivamente ante el Al Ain en semifinales del Mundial de Clubes.

A diferencia de los dos partidos de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, este encuentro se disputó en día y horario laboral de Argentina.

Los bares y restaurantes del centro de Buenos Aires se vieron abarrotados de hinchas de River Plate que hicieron una pausa en sus rutinas para ver el partido.

La mayoría de los simpatizantes del Millonario que entraron a los locales gastronómicos derrochaban confianza y alegría tras la consagración en la Libertadores ante Boca Juniors.

Sin embargo, el semblante cambió rápidamente cuando River Plate se vio abajo en el marcador a los dos minutos.

La posterior derrota, por penaltis, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, causó enojo y bronca en los hinchas, aunque esas sensaciones se diluyeron rápidamente y dieron lugar al reconocimiento.

Hugo Paez, uno de los tantos simpatizantes que vieron el partido desde un restaurante porteño, aseguró a Efe que no tiene "nada" que "reprocharle" al equipo.

"Estoy contento, muy orgulloso de River. Esto era la frutilla del postre, pero ya la comimos el otro día la frutilla del postre", sostuvo, en referencia al encuentro con Boca.

"Hoy River no jugó bien. Se encontró con un equipo muy rápido, muy difícil adelante, muy difícil de marcar. Los penales son una lotería, (Franco) Armani se tiró bien, tocó tres, pero no pudo ser" añadió.

Para este hincha de 56 años, River Plate "no subestimó" a su rival.

"Jugaron muy bien ellos, son un equipo difícil, muy aguerrido. Por ahí había algunas posibilidades de atacarlos, de lastimarlos, pero no se pudo. Anduvo muy impreciso (Juan Fernando) Quintero, (Gonzalo) 'el Pity' Martínez después del penal errado bajó el rendimiento, no sé si por cansancio o por la cabeza. Perdimos, pero bueno, estamos contentos, no importa. Lo que fuimos a buscar (a Madrid) lo conseguimos", aseguró.

En cambio, Luis Dilernia, otro hincha, dijo sentir "bronca" porque "veía que era una oportunidad de oro para ir por el Real Madrid".

"Si es que pasa... Porque ahora podría haber otra sorpresa, falta que el Kashima haga lo suyo y se dé una final muy bizarra", agregó.

Para este simpatizante de 28 años, la derrota "no empaña" el triunfo "histórico" ante Boca Juniors, una consagración que "no se va a olvidar nunca".

También aseguró que creía que River podía perder ante el Al Ain porque, a su criterio, "se estaba hablando mucho del Real Madrid" y "no se estaban concentrando mucho en este partido".

"Creía que podía pasar este 'efecto relax', lamentablemente, porque fue muy fuerte ganarle a Boca. Igual, yo tenía confianza en los jugadores y en el cuerpo técnico. Lamentablemente se dio un resultado que ninguno de nosotros quería", aseguró.

River Plate sabrá este miércoles si el partido del sábado por el tercer puesto será ante el Real Madrid o el Kashima japonés.

Mientras tanto, sus hinchas siguen en un vaivén de emociones, que va de la alegría y la satisfacción por la consagración ante Boca Juniors a la sorpresa y la tristeza por la caída ante el Al Ain.