Una encuesta hecha en Cuba muestra que un 47 % no quiere partido único

Un sondeo realizado en Cuba a través de una aplicación para teléfonos móviles encontró que un 47 % de los encuestados no está de acuerdo con el sistema de partido único y un 45,1 % no acepta el carácter irrevocable del socialismo como sistema económico, social y político del país, dijeron hoy sus autores.

Los resultados de la encuesta muestran que un número significativo de los encuestados está a favor de un mayor pluralismo político y económico en Cuba.

CubaData, cuya aplicación tiene 250.000 usuarios en la isla, decidió sondear a los cubanos acerca del proyecto de reforma constitucional que será sometido a consulta pública el próximo 24 de febrero, según explicó hoy a Efe Salvi Pascual, fundador de la plataforma digital Apretaste!, que es socia en el proyecto.

La idea era hacer la encuesta en paralelo al proceso de consultas públicas que el Gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel realizó sobre el proyecto de reforma constitucional con el fin de incluir de propuestas de la ciudadanía en el texto final.

CubaData usó los mismos términos y formulaciones empleados por el Gobierno en su propuesta de reforma para su encuesta, que fue enviada a los usuarios de la aplicación para que respondieran entre el 12 y 19 de noviembre pasados.

Hubo 1.612 personas, un 65 % hombres y un 35 % mujeres, que respondieron a "partir de perfiles individuales y verificables" en la plataforma, señala CubaData en el análisis de los resultados.

El mayor número de respuestas (36,4 % de total) provino de La Habana, un 50,8 % de los encuestados declaró ser universitario y un 29 % contar con estudios técnicos, y, por edades, el 45,7 % tenía de 22 a 35 años y el 36,1 % de 36 a 55 años.

El 45,5 % de los que respondieron a la encuesta dijo no haber participado en el proceso de consultas públicas abierto por el Gobierno antes del plebiscito de la reforma y un 26,8 % dijo que sí tuvo oportunidad de emitir sus opiniones o recomendaciones.

En cuanto al modelo de partido único un 47 % dijo que no garantiza la libertad política, un 14,6 % piensa que solo la garantiza parcialmente, un 15,7 % cree que sí puede garantizarse y un 21,9 % no sabe cómo responder a esta pregunta.

En términos generales, un 42 % de los encuestados está en desacuerdo con la concentración del poder.

A la pregunta "?Consideras importante que se reconozca el derecho a la participación política?" en la Constitución reformada, un 70 % respondió afirmativamente, el mismo porcentaje que los que creen que había que agregar a los motivos por los que un cubano no puede ser discriminado los de "conciencia, pensamiento, expresión y edad".

El carácter irrevocable del socialismo como sistema económico, social y político, reconocido en el artículo 3 del nuevo texto constitucional, no es aceptado por el 45,1 % de los encuestados.

Un tercio no sabe cómo posicionarse, mientras que un 25,9 % está de acuerdo en mantener dicho carácter.

Sobre el hecho de que la forma de propiedad principal sea la socialista, un 25,7 % se declara muy en desacuerdo, un 14 % en desacuerdo y un 18,7 % muy de acuerdo y un 24,8 % de acuerdo.

A la pregunta "?cuán de acuerdo estás con que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales?", un 10,8 % están de acuerdo o muy de acuerdo, y un 48,7 % lo contrario. El resto no sabe qué responder.

Un 52,1 % está en contra de que la empresa estatal socialista sea el sujeto principal de la economía nacional por encima de cooperativas, empresas mixtas y empresas privadas, frente un 25,3 % que está a favor.

Un 72,7 % defiende que los cubanos que residen en el exterior disfruten de los mismos derechos que los que residen de manera permanente en Cuba.

Acerca del matrimonio igualitario, que está reconocido en la propuesta de reforma constitucional, un 52,9 % está a favor de la unión entre personas del mismo sexo (52,9 %) y un 35,2 % lo rechaza.