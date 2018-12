Richie Ray y Bobby Cruz se preparan para celebrar sus 55 años en Puerto Rico

El dúo legendario puertorriqueño de salsa de Richie Ray y Bobby Cruz se prepara para celebrar el 23 de febrero próximo sus 55 años de carrera con su gran concierto "One Last Time", en el Coliseo de Puerto Rico, el cual estrenaron con otra gran presentación en septiembre de 2004.

El acto marcará el regreso de Cruz a los escenarios, pues éste anunció el año pasado su retiro de los mismos, al menos que algún productor le compensara con alguna oferta económica que a él le interesara, según admitió en entrevista con Efe.

Pero, tal parece que el productor puertorriqueño Rafo Muñiz le ofreció al dúo de éxitos salseros, como "Agúzate", "Juan en la ciudad" y "Sonido bestial", una tentadora remuneración económica para presentarse ante su gente.

"Cuando dije que me retiraba, dije que cualquiera que me pague lo que quiero y con el trabajo que quiero hacer, me sacaba del retiro", sostuvo Cruz, quien dijo además que en una ocasión lo llamaron para presentarse en Dubai, pero debido a las tantas horas de vuelo, que rechazó la oferta.

Ray, por su parte, sostuvo que a pesar de que ya ambos artistas sobrepasan los 70 años, la música que han promulgado alrededor del mundo la siguen interpretando de igual manera desde sus comienzos en Nueva York, donde se originó el género y a su vez, el término de salsa, del cual el dúo asegura que se inventaron.

"Esto ya es parte de uno. La música está en uno, en el corazón, la mente. Uno se siente cuando tenía 19 o 20 años, pero lo que pasa es el que el cuerpo no es el mismo", dijo de manera graciosa Ricardo Maldonado Morales, nombre verdadero de Ray, uno de los principales pianistas del género caribeño.

El ingenio musical de Ray sobre las teclas las plasmó en temas de salsa, como agregar compases de la canción "Estudio Revolucionario", del pianista polaco Fryderyk Chopin, en "Sonido bestial", lanzado en el disco homónimo en 1971.

Ray, un fiel admirador de Beethoven y Bach, mencionó que esta idea de incluir notas de música clásica en temas de salsa, provienen por sus estudios musicales en el Performing Arts School en Nueva York para convertirse en concertista.

"Comenzamos con una visión. Atacamos por todos los frentes y trabajamos duro. Y entonces sacamos el tema 'Comején'. El truco de ese tema es que empieza lento y después va rápido. Cada número tenía un truco", señaló.

Ray y Cruz empezaron su carrera como dúo componiendo temas inspirados por el cantante puertorriqueño Ramito y con la influencia de géneros que escuchaban de sus amigos latinoamericanos, como el guaguancó, el chachachá, el "boogaloo", el mambo y hasta la música clásica.

Esa creación musical fue la que llevó a ambos artistas a componer algunas de las canciones más famosas en la historia de la salsa, como "Agúzate", "Juan en la ciudad", "Mi bandera", "Sonido bestial" y "La zafra".

Discos como "Jala jala y Boogaloo" (1967), "Los durísimos" (1968), "Agúzate" (1969) y "Sonido bestial" (1970) fueron grandes éxitos de la primera época de Ray y Cruz, pero la fama comenzó a pasarles la factura en forma de adicciones y polémicas.

Ray explica que los problemas fueron aumentando hasta que en 1974 sintió que debía seguir el camino cristiano.

La popularidad y las ventas de los salseros disminuyó, pero la canción "Juan en la ciudad", versión salsera de la parábola bíblica del hijo pródigo incluida en el disco "Reconstrucción", de 1976, volvió a conquistar los corazones de sus seguidores.

Sin embargo, el dúo, conocido como "Los durísimos", hizo una pausa en la música, que se prolongó por 20 años, y en la que se dedicaron en cuerpo y alma a la vida religiosa.

La primera iglesia que fundaron fue en Miami (Florida, EE.UU.), seguida de otra en Irlanda y otra en Ciudad de México.

Luego de su conversión, el dúo de Ray y Cruz continuó sacando producciones, entre ellas, "Richie Ray y Bobby Cruz Viven" (1977), "El sonido de la bestia" (1980), "De nuevo los durísimos" (1980) y "Cuando era niño" (1999).