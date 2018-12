El gran día de Paula Patiño, "el refuerzo de futuro" del Movistar

"El refuerzo de futuro". Así fue presentada este martes en Madrid la ciclista colombiana Paula Patiño durante la puesta de largo del Movistar Femenino para la temporada 2019, a la que ella asistió "con la responsabilidad de estar en uno de los mejores equipos del mundo".

Patiño, de 21 años, compartió escenario en la fiesta anual de presentación del conjunto español con figuras como su compatriota Nairo Quintana, el campeón de mundo Alejandro Valverde, la campeona polaca Malgorzata Jasinska o, en calidad de presentador del acto, el ganador del Tour Pedro Delgado.

"Tengo muchas ganas de que empiece ya esta temporada que viene, de dar lo mejor, de aportar lo más posible al equipo y, junto a mis compañeras, de hacer un gran año", dijo Patiño a Efe tras destacar lo bien acogida que se ha sentido en sus primeros días con el equipo.

Sexta clasificada en la última Vuelta a Colombia, decimocuarta en el Tour de l'Ardèche, la ciclista nacida en La Ceja en 1997 se incorpora al Movistar Femenino, que encara su segunda campaña como profesional, después de pasar seis meses en el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en Aigle (Suiza).

La experiencia en esa escuela para jóvenes promesas fue, aseguró Patiño, "grandiosa".

"Hace dos años llegó la invitación a la Federación Colombiana de Ciclismo y la verdad es que es un campo de entrenamiento, una escuela formadora de atletas bastante buena. Aproveché al máximo todas las carreras que hice alrededor de Europa. Me di a mostrar un poco", resumió la ciclista.

Esa etapa la cambió "muchísimo" porque le permitió conocer "un ciclismo muy diferente al de Colombia".

"En Europa es más agresivo, con más corredoras de gran experiencia. Me sirvió demasiado. Aprendí cómo se corre acá, cómo son las corredoras, los terrenos, fue un gran aprendizaje para mi futuro", subrayó.

Pese a su ya notable experiencia, los planes de Patiño para su primer año en España son "seguir aprendiendo y creciendo como ciclista y como persona, aportar lo máximo al equipo y aprender de las compañeras".

Entre ellas figuran la francesa Auden Biannic, campeona de su país de fondo en carretera, y las españolas Mavi García, campeona nacional contrarreloj, y Eider Merino, octava en el último Tour.

Paula Patiño no sabe aún cuál será su programa de carreras en 2019, pero lo que sí sabe es qué prueba elegiría correr si de ella dependiese: "Me gustaría mucho estar en el Giro Rosa, es una ilusión que tengo. Vamos a ver si puede ser este año y, si no, seguiremos progresando para ir otro año. Es la mejor carrera, tengo mucha ilusión por ella".

De perfil indiscutiblemente escalador -"soy colombiana, me gusta mucho lo montaña y me defiendo más en ese terreno"- Patiño trabaja sin embargo "para ser una ciclista completa".

"Quiero ser regular en todas las etapas de las grandes vueltas", sostuvo.

Ahora se siente representante de las "muchas" ciclistas de su país que no tienen la oportunidad de dejarse ver en el exterior.

"Es una gran responsabilidad también estar en uno de los mejores equipos de mundo. Trataré de hacer las cosas lo mejor posible para ser un ejemplo para las niñas que siguen creciendo", dijo.

"En Colombia hay muchas ciclistas, pero lo que nos hace falta es que nos den un poco más de apoyo, que nos presten más atención y nos lleven a competir. Así", añadió, "en un futuro no muy lejano estaremos fuera compitiendo no solo dos o tres, sino una mayoría. Para demostrar el talento que llevamos".

Ese apoyo que echa de menos debe llegar, opinó, "de los patrocinadores y de los equipos, que deben dar más oportunidades a las niñas".

"Allá hay grandes talentos, grandes ciclistas que vienen en progresión. Hace falta que nos vean más, que nos hagan más carreras. De verdad que hay talento", insistió.

Antes de marchar a Suiza al campamento de la UCI, Patiño corrió para Coldeportes Sello Rojo durante cuatro años y siempre se siente "agradecida de la oportunidad" que le dieron para seguir con su proceso de formación.

"Colaboraron al máximo en mi progreso como ciclista", destacó.

Con su selección, Patiño piensa en hacer algo grande en los Juegos Panamericanos que se disputarán el próximo año en Lima.

"Tengo en mente esos Juegos. Siento mucha ilusión por correr allí. Ojalá se me dé la cosa y pueda estar en Lima con la selección", señaló Patiño en el día de su presentación como integrante del único equipo profesional femenino español.

Natalia Arriaga