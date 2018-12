Landa: "El Giro me lo dio todo y volver con la máxima aspiración hace ilusión"

Mikel Landa, ciclista alavés del equipo Movistar, declaró este martes que el Giro de Italia se lo dio todo en 2015 cuando fue tercero y apuntó que poder volver en 2019 "con la máxima aspiración hace ilusión".

Landa, de 29 años, ha estado en cuatro ediciones del Giro de Italia, pero la más recordada es la de 2015 cuando subió al tercer cajón del podium. En 2019 regresará a la ronda italiana junto a Alejandro Valverde y con el objetivo de ganar.

"Es una carrera que me dio todo y volver con la máxima aspiración me hace ilusión", dijo Landa, que también correrá el Tour de Francia. "Es posible el doblete. ?Por qué no?", preguntó.

"Corredores buenos hay en todas las carreras y cuánto mejor lo hagas más mérito puede tener tu victoria", señaló.

El Movistar cuenta con una de las mejores plantillas del circuito y su aspiración para 2019 es máxima con el objetivo de ganar alguna de las tres grandes.

"El año pasado no pudimos sacar partido del trío (Landa, Valverde y Nairo Quintana) y en 2019 en el Tour nos encontraremos Nairo y yo. Ojalá podamos sacarle partido a dos corredores de perfil escalador y que la suerte nos acompañe", concluyó.