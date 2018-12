El presidente de River Plate apoya la creación del 'pasaporte' para los hinchas

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, mostró su apoyo en una entrevista publicada hoy a la creación del "Fan ID", un pasaporte para identificar a las personas que entren a los estadios de fútbol.

"Desde que llegué de Rusia, siempre dije que en la Argentina había que poner el Fan ID. Y felicito a la ministra (Patricia) Bullrich, a la Superliga, Provincia y Ciudad que acordaron ir hacia adelante con esta idea", destacó en una entrevista al diario Clarín.

El documento, que fue presentado el pasado viernes por la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, en colaboración con la Superliga argentina, servirá para "poder sacar de encima quienes realmente le hacen mal al fútbol y a la sociedad", según D'Onofrio.

El presidente de River mostró su compromiso para "terminar" con la presencia de hinchas radicales en el fútbol, para lo que apostó por la acción conjunta de "el Estado Nacional, las fuerzas provinciales, las de la ciudad y los dirigentes".

Además, hizo un repaso a los incidentes sucedidos en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores y que le provocaron un "gran sufrimiento" por los "60 mil socios de River que compraron su entrada".

"Más de uno hizo un esfuerzo grande de su bolsillo o vino de un pueblo cercano y se le frustró por un grupo de inadaptados. Eso me dolió mucho. Es lo que más angustia me generó. Sentí que era injusto y no todos tienen la capacidad económica para viajar a Madrid", manifestó.

A pesar de todo lo que envolvió a la final de la máxima competición continental, D'Onofrio aseguró que la victoria del club que preside ante Boca Juniors "va a quedar en la historia como uno de los resultados más trascendentales" del club.

"Creo que esta Copa Libertadores va a quedar para nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, los hijos de los hijos de nuestros nietos... Esto va a quedar para siempre".

Tras levantar el trofeo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, River Plate completó un gran ciclo en el que ganó dos Copas Libertadores en los últimos 4 años, un éxito que D'Onofrio achaca al "liderazgo en su Comisión Directiva, en Gallardo y Enzo Francescoli".