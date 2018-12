Horacio Nava: "Me entreno con el sueño de superarme a mí mismo"

El mexicano Horacio Nava, triple medallista de la marcha de 50 kilómetros en los Juegos Panamericanos, aseguró hoy que a los 35 años pasa por un momento de madurez y confía en regresar al grupo de los mejores del mundo.

"Me entreno con el sueño de superarme a mi mismo y con la meta de mejorar el récord mexicano de 3h 41:20; mi idea es seguir activo hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y espero llegar a ellos en condiciones de involucrarme en la disputa de las medallas", dijo a Efe el subcampeón de la Copa Mundial del 2010.

Nava es uno de los mejores ejemplos de crecimiento ante la adversidad entre los deportistas mexicanos. En el 2005 fue sometido a una cirugía de corazón y después de eso se mantuvo por más de una década entre los mejores del mundo, con el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

A inicios de este año, el competidor caminó mal en el challenge de Monterrey y quedó fuera de la selección mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo cual, según dijo, fue una experiencia de aprendizaje de la que regresó fortalecido.

"Me confié de más y por eso me caló hondo. Me había preparado bien, estaba listo para un gran año y las cosas no salieron. Ahora he vuelto a trabajar duro y listo para entregar todo en los dos próximos años", señaló.

Originario de Chihuahua, en el norte de México, Horacio Nava tiene previsto retirarse después de los Olímpicos de Tokio 2020 y dijo que ponerse esa meta le permite asumir cada sesión de preparación como si fuera la última.

"Tokio será la última competencia y me propongo dejar todo en los entrenamientos; ponerme un tiempo me permite disfrutar más porque me acerco al final", dijo el atleta que hoy cumplió una sesión de 35 kilómetros como parte de su preparación general.

Nava se entrena para buscar en abril un lugar en el equipo mexicano para los Juegos Panamericanos de Lima en los cuales espera conquistar su cuarta medalla luego de haber ganado los de Guadalajara 2011, de haber sido segundo en Río de Janeiro 2007 y tercero en Toronto 2015.

"En la prueba de 50 kilómetros, como en el maratón es posible ser más longevo. Yo me siento en buena forma y quiero aprovechar las ventajas de la experiencia", aseveró.

El competidor, que recorre unos 180 kilómetros semanales como parte de su preparación, en febrero subirá a la localidad de Creel en la Sierra Madre Oriental para hacer un campamento a más de 2.300 metros de altitud sobre el mar, después de lo cual buscará ganar el selectivo de abril para los Panamericanos de Lima.

"La competencia será dura porque hay varios mexicanos de buen nivel como Omar Zepeda y José Leyver además de jóvenes de calidad que presionan, pero confío en ganarme el lugar a los Panamericanos y allí buscar mi cuarta medalla", concluyó.

Los juegos continentales de Lima serán el principal reto del deporte mexicano en el 2019; después de vencer a Cuba y Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el país espera lograr una destacada actuación en Lima, donde buscará conquistar más de 25 medallas de oro.