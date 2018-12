Alex Cora dirige clínica de béisbol para 150 niños del área este de P.Rico

El puertorriqueño Alex Cora, dirigente del equipo campeón de los Medias Rojas de Boston de las Grandes Ligas, dirigió hoy una clínica de béisbol para 150 niños y jóvenes del área este de Puerto Rico en el Estadio Evaristo "Varo" Roldán de Gurabo, municipio en la zona central-este de la isla.

La clínica, organizada por los Medias Rojas y los Criollos de Caguas -equipo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico (Lbprc)- fue para integrantes de diversos programas del Departamento de Vivienda Pública, el Departamento de la Familia y el Departamento de Recreación y Deportes.

"El que ustedes estén aquí significa mucho", dijo Cora, el primer dirigente puertorriqueño en ganar una Serie Mundial, a un grupo de padres que estaban sentados en las gradas del estadio.

"Siempre me he sentido cómodo cuando jugaba, cuando dirijo o 'coacheo'. Sé que el que estén ahí con sus hijos, significa mucho para ustedes. Pero, significa mucho más para ellos. El que estén ahí para los momentos buenos y también para los momentos malos. Bueno, no hay momentos malos en el béisbol", prosiguió Cora.

Junto a Cora estuvieron varios miembros de los Medias Rojas, como el antesalista dominicano Rafael Devers, los entrenadores Andy Barkett y Carlos Febles, y Ramón Vázquez, quien también es el dirigente de los Cangrejeros de Santurce en la Lbprc.

También participaron el dirigente de los Gigantes de Carolina de la Lbprc y técnico de bateo de los Astros de Houston, Alex Cintrón, y el 'coach' de bateo de los Gigantes y de primera base de los Angelinos de Los Ángeles, Jesús "Motorita" Feliciano.

"No todo el mundo va a ser un grandesligas ni todo el mundo va a llegar a ser un dirigente en las Grandes Ligas, pero todo el mundo si puede ser un ciudadano de bien. Las situaciones que tenemos en el terreno de juego la podemos usar para educar a nuestros niños", señaló Cora.

Barkett y Cintrón trabajaron las destrezas de bateo en el soporte, mientras que Febles y Vázquez adiestraron a los presentes la manera correcta de defender el cuadro interior.

Por su parte, Feliciano trabajó en los aspectos defensivos en los jardines.