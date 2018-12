Estudiarán P.Rico proyectos para tener declaraciones juradas antes de juicio

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, María Milagros Charbonier, anunció hoy que una vez acabe el receso en la legislatura su Comisión estudiará los proyectos de ley presentados para que las personas contra las cuales se presente una denuncia basada en declaraciones juradas tenga derecho a una copia de las mismas antes del juicio.

Se trata de aquellos presentado por el representante independentista Denis Márquez y por los representantes José Enrique Meléndez y Luis Vega, con el fin de enmendar la regla seis de las de Procedimiento Criminal en Puerto Rico, tras el caso ocurrido con el caso contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

El Proyecto de la Cámara 1902 (P. de la C. 1902) busca enmendar la regla seis con el fin de que las personas contra las cuales se presente una denuncia basada total o parcialmente en declaraciones juradas, sometidas a tales efectos por el Ministerio Público, "tengan derecho a obtener copia de las mismas antes del inicio de la vista".

"Los recientes acontecimientos de la vista de imputación de delito a la incumbente Secretaria del Departamento de Justicia levanta nuevamente la evidente necesidad de viabilizar la presentación del contenido de declaraciones juradas en la imputación de delitos para garantizar derechos constitucionales. Tanto nuestra Constitución como la Federal, garantizan derechos para poder hacerlos valer en procesos adversativos ante el Estado", expresa la exposición de motivos del proyecto 1902.

Por su parte, el Proyecto de la Cámara 1904 también busca enmendar la regla número 6 de la Ley 87 con el fin de eliminar la posibilidad de que el ministerio público presente cargos contra una persona mediante denuncia o declaración jurada sin que el denunciante o sus testigos comparezcan bajo juramento a la vista de determinación de causa probable para arresto.

Charbonier indicó que la Comisión de lo Jurídico acogerá ambos proyectos y que serán estudiados no solo desde el aspecto de las solas declaraciones juradas sino también en la amplitud de derechos que le asisten a todos los ciudadanos por igual y que cumplan con un justo balance en el debido proceso de ley.

La legisladora añadió que su comisión ya ha contactado a representantes de asistencia legal, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la Asociación de Abogados entre otras organizaciones para que se realice un estudio amplio de este proceso y de los derechos que le asisten a los ciudadanos.

"Acojo con beneplácito la iniciativa de los compañeros. Me parece loable. Ya hemos trabajado juntos otros proyectos en el pasado de beneficio para el pueblo y siempre he apoyado las medidas radicadas en conjunto por compañeros de otras delegaciones. Esta no será la excepción. Estoy invitando a varios entes como Asistencia Legal, Asociación de Abogados y Colegio de Abogados para un estudio profundo de este andamiaje de reglas", dijo.

"No solo de la situación de declaraciones juradas, sino también sobre notificación adecuada y debido proceso de ley. Hay que mirar con precisión todos los aspectos, estudiar todas las reglas que se afectan y que tienen que ver con el andamiaje del sistema de justicia, para cumplir y garantizar los derechos de todos por igual", concluyó Charbonier.