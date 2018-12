Gobierno mexicano entregará presupuesto "equilibrado, realista" y sin déficit

El Gobierno de México encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador presentará ante el Legislativo este sábado un proyecto de presupuesto "equilibrado, realista y que no signifique déficit", dijo hoy el mandatario.

"Estamos cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit y que no se solicite crédito, endeudamiento, y que no se gaste más de lo que se está calculando obtener ingresos", afirmó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El mandatario confirmó que la presentación del paquete económico para 2019, que incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, se dará ante la Cámara de Diputados este sábado 15 de diciembre a las 17.00 hora local (23.00 GMT).

Para perfilar este importante documento, López Obrador explicó que estos últimos días sostendrá varias reuniones con el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, y su equipo.

El paquete económico, el primero de la era de López Obrador, que asumió la Presidencia el 1 de diciembre, garantizará "equilibrios macroeconómicos" y a su vez que "no aumenten impuestos ni haya impuestos nuevos".

También aseguró que no habrá subidas de combustibles y, en respuesta, pidió a los contribuyentes "responsabilidad" y cumplimiento de sus obligaciones.

"Hay la garantía que el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado y no se va a ir por el caño de la corrupción", apuntó el mandatario.

Cuestionado por los medios, aseguró que el presupuesto se centrará en inversión social, infraestructura y no supondrá ningún recorte para el Seguro Social.

Afirmó también que el Ejército contará con más presupuesto en términos reales, porque se contratarán más elementos y se contempla la creación de la Guardia Nacional, un organismo con militares, marinos y policías federales encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).