Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a premios de Sindicato Actores

Los actores españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas fueron nominados hoy a los premios del Sindicato de Actores (SAG, en inglés) por sus papeles en televisión "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" y "Genius: Picasso", respectivamente.

En la categoría de mejor actriz en una miniserie o telepelícula, Cruz competirá con Patricia Clarkson ("Sharp Objects"), Emma Stone ("Maniac"), Patricia Arquette ("Escape at Dannemora") y Amy Adams ("Sharp Objects").

Por su parte, Banderas tendrá como rivales en la categoría de mejor actor en una miniserie o telepelícula a Anthony Hopkins ("King Lear"), Hugh Grant ("A very English scandal"), Bill Pullman ("The Sinner") y Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace").

Se da la circunstancia de que Cruz y Banderas también fueron nominados a los Globos de Oro por su trabajo en estas mismas producciones.

La 25 edición anual de los premios del Sindicato de Actores se celebrará el domingo 27 de enero a la 01:00 GMT e incluirá galardones en las categorías de mejor actriz y actor en comedia y en drama; actor y actriz de reparto; y actor y actriz principal; además de las dos mencionadas anteriormente.