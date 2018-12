Simone Biles reconoce tomar medicamentos contra ansiedad por abusos de Nassar

La gimnasta Simone Biles reconoció hoy estar tomando medicamentos para combatir la ansiedad desde que en enero confesó haber sido víctima de Larry Nassar, el exmédico del equipo nacional condenado a un mínimo de 40 años de prisión por abusar de cientos de jóvenes deportistas.

"Ahora estoy tomando medicinas contra la ansiedad porque he tenido muchos altibajos a lo largo del año, intentado averiguar qué es lo que fallaba", explicó Biles durante una entrevista concedida este martes al programa "Good Morning America" de la cadena ABC.

La gimnasta, ganadora de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, detalló que acude a terapia "con regularidad" debido a lo sucedido.

"No es fácil, pero gracias a que las personas que me rodean son de las mejores, es un poco más fácil", comentó.

Biles fue una de las últimas víctimas del doctor en reconocer públicamente los abusos sufridos por parte de éste, algo que no hizo hasta comienzos de 2018, en pleno apogeo del movimiento #MeToo, que denuncia las agresiones sexuales sufridas mayoritariamente por mujeres en diferentes sectores de la sociedad.

"Yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar", escribió Biles en su cuenta de Twitter.

Biles, que a sus apenas 21 años atesora catorce títulos mundiales, comentó hoy que a pesar de que ha sido un año difícil, lo ocurrido le ha hecho "más fuerte".

"Ha habido muchas cosas este año que me han convertido en la persona que soy hoy, y me siento más fuerte. Siento que este año me dio una voz y yo intenté encontrar mi voz para emplearla de la mejor y más positiva forma posible", concluyó la gimnasta.

Nassar ha recibido dos sentencias por los delitos de agresión sexual a más de 350 menores y mujeres, y otros, como posesión de pornografía infantil, que suman un total de entre 100 y más de 200 años de condena.