Maluma regala a sus seguidores un eufórico concierto en el estado mexicano de Morelos

Con gran euforia, piropos y muchas ganas de bailar, el cantante colombiano Maluma fue recibido por sus seguidores en un intenso concierto al aire libre en la ciudad de Jojutla, en el central estado de Morelos.

El cantante, quien hace poco menos de un mes recibió su primer Latin Grammy en un escenario de Las Vegas, interpretó aquellos temas que lo lanzaron al estrellato en 2011 y que lo consolidaron a nivel internacional en 2015.

"Borró cassette", "El perdedor", "El Tiki" y "Felices los cuatro" fueron solo algunos de los éxitos que pusieron a sus miles de seguidores -en su mayoría adolescentes- a bailar al ritmo del reguetón, pop y el creciente género urbano trap.

Este concierto, parte de su gira internacional F.A.M.E. Tour, fue originalmente programado para el día 20 de octubre en la Arena Teques de Morelos, pero debido a razones "ajenas al cantante" fue pospuesto para este día.

A pesar de los casi dos meses de retraso, la multitud de fanáticos que querían presenciar el espectáculo del "Pretty Boy" llenó los rincones de las instalaciones de este jardín botánico de Jojutla, cercana a Cuernavaca.

Ante poco más de 3.000 personas, Maluma dedicó una canción a los damnificados del terremoto que el 19 de septiembre pasado afectó al centro y sur de México, incluida la zona de Jojutla, en el estado de Morelos.

Dos chicas fueron invitadas por Maluma para subir al escenario, una niña que festejaba su duodécimo cumpleaños y otra mayor a la que sedujo con su canción "Felices los 4"

El colombiano también interpretó uno de sus temas más recientes y polémicos, "Mala Mía", cuyo vídeo musical fue calificado como "machista" y "misógino" por grupos defensores de los derechos de la mujer.

La gira internacional de Maluma comenzó el 23 de marzo pasado en Estados Unidos y terminará el 29 de diciembre con una presentación en Cartagena (Colombia), según su agenda de conciertos publicada en redes sociales.

No se sabe con claridad cuándo regresará el cantante a los escenarios, pues anunció recientemente en sus redes sociales que pondría una pausa a sus presentaciones para tomarse un merecido descanso.

"Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis (Londoño Arias, su nombre real), necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido", explicó.