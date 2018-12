Puerto de Miami fija récord de 52.000 pasajeros de cruceros en un solo día

El puerto de Miami, la capital mundial de los cruceros, recibirá hoy nueve de estos barcos en sus muelles, lo que significa más de 52.000 pasajeros y un nuevo récord para el tráfico de un solo día, informaron fuentes portuarias.

El récord marca el inicio de la temporada 2018-2019, según señaló Port Miami en un mensaje en Twitter.

Los nueve cruceros presentes hoy en el puerto de Miami están entre "los más modernos e innovadores" de esta industria, según un comunicado de la administración portuaria.

Se trata de "Carnival Horizon" y "Carnival Magic", de Carnival; "Diseny Magic", de Disney; "San Gwann", de FRS Caribbean; "MSC Divina", de MSC Cruises; "Norwegian Getaway", de Norwegian Cruise Line; "Oceania Riviera", de Oceania Cruises, y "Empress of the Seas" y "Allure of the Seas", de Royal Caribbean International .

En un comunicado, el alcalde de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, dio la bienvenida a todos los pasajeros y les animó a "explorar todo lo que nuestra comunidad tiene que ofrecer".

"Los pasajeros de cruceros son esenciales para el desarrollo y el crecimiento continuo de la industria turística en Miami-Dade y contribuyen con millones de dólares a la economía local", dijo.

Según Rebeca Sosa, presidenta del Comité de Turismo y Desarrollo Económico de Miami-Dade, el año pasado pasaron por Port Miami más de 5,6 millones de pasajeros.

Cifras oficiales indican que en los tres primeros trimestres de 2018 Florida ha alcanzado un récord de 95,8 millones de visitantes de fuera del estado -10,8 millones extranjeros y 85 millones del resto de EE.UU.-, lo que significa un 6,7 % de aumento respecto a igual periodo de 2017.