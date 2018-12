2-0. Guardiola cede el liderato en la telaraña de Sarri

El Roma desaprovechó un 2-0 a favor este sábado en la decimoquinta jornada de la Serie A italiana (Primera División) en el campo del Cagliari, que igualó hasta el 2-2 con dos goles en el 85 y en el 95, el último de los cuales llegó cuando los romanos jugaban con once hombres contra nueve.

No tiene fin el momento de crisis del Roma, que tras irse al descanso por delante 2-0 gracias a los goles de Bryan Cristante (m.14) y del serbio Aleksandar Kolarov (m.41), pagó unas tremendas distracciones con una remontada que le deja en la sexta plaza, a 22 puntos del líder Juventus.

El equipo del técnico Eusebio Di Francesco solo ganó cinco de los quince partidos disputados en la Serie A, con seis empates y cuatro derrotas y lleva tres jornadas sin conocer la victoria en el torneo doméstico.

Tras estar por delante 2-0 y desaprovechar dos veces con Nicoló Zaniolo el posible tercer tanto, el Roma sufrió mucho la presión del Cagliari, recibió en el 85 el gol del 1-2 de la mano del moldavo Artur Ionita y de allí se hundió de la forma más inesperada.

En una de sus últimas oportunidades, Paolo Faragó chocó con el meta Robin Olsen y de allí empezaron unas duras protestas de los sardos al colegiado, que les castigó con la expulsión al croata Darijo Srna y al propio Faragó.

Faltaban pocos segundos para el pitido final y todo parecía definitivamente sentenciado, pero el Roma perdió un grave balón en su mitad de campo y concedió un contragolpe a Marco Sau para que este superara a Olsen y decretara un clamoroso 2-2.

Fue un tropiezo doloroso para un Roma que curiosamente ya había sido protagonista de una debacle parecida en agosto de 2016 precisamente contra el Cagliari. Ese día, los romanos estuvieron por delante 2-0 y terminaron empatando 2-2 de nuevo con gol de Marco Sau, en el 87, aunque los dos conjuntos jugaban en once contra once, y no en once contra nueve.

El Roma se quedó sexto, con 21 puntos, a cuatro del Milan, cuarto, que se medirá este domingo con el Torino. Por su parte, el Cagliari salvó un punto de manera épica y se quedó decimotercero, con 16 puntos.

Horas antes, el Nápoles goleó 4-0 al Frosinone, con doblete del polaco Arkadiuz Milik y goles del también polaco Piotr Zielinski y del argelino Adam Aounas, para colocarse a ocho puntos del líder Juventus y escaparse a seis de distancia del Inter de Milán.

El propio Juventus abrió la jornada el viernes con victoria 1-0 contra el Inter, en un partido decidido por un gol del croata Mario Mandzukic.