Colectivo feminista de Puerto Rico protesta y sigue denunciando la violencia machista

La Colectiva Feminista en Construcción realizó hoy una manifestación en San Juan con el propósito de continuar denunciando la violencia machista en la isla, que le ha cobrado la vida a 23 mujeres en lo que va de año, y a la espera de que el gobernador, Ricardo Rosselló, atienda sus reclamos para minar el problema.

Según explicó a Efe Shariana Ferrer -activista del grupo- la manifestación -que se llevó a cabo en el Puente Dos Hermanos de la capital- tuvo la intención de que el gobernador "decrete un estado de emergencia" en la isla ante las 23 mujeres asesinadas, cuya cantidad doblega a las 11 que ocurrieron el año pasado.

Asimismo, Ferrer reclamó que Rosselló se reúna con el colectivo, pues el mismo cuenta con unos 150 reclamos de organizaciones feministas y con los que podrían ayudar a atender la "lamentable situación".

La manifestación de este viernes se suma a otra que realizaron hace un par de semanas frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo, donde el colectivo intentó reunirse con el gobernador o con algún representante suyo para discutir sus reclamos.

Sin embargo, después de tres días de protesta y sin obtener ninguna respuesta oficial, el colectivo y la Policía se enfrentaron.

"Estuvimos tres días en Fortaleza, no nos atendieron, las mujeres siguen siendo asesinadas y el gobernador no ha hecho nada", reclamó Ferrer.

La activista increpó además contra Rosselló porque éste sí se reunió hace varias semanas con residentes del sector turístico capitalino de Condado ante el alza en la violencia en dicha zona.

"Parece que el único grupo que no se quiere reunir es con las mujeres... Hay una doble vara, pero va más allá de una doble vara, sino una indiferencia del gobernador de atender esta situación. Las mujeres están siendo asesinadas y el estado no hace nada", dijo.

"Yo no sé si nos tiene miedo. No me gustaría pensar que ese es el caso, pero hay que reconocer que el gobernador ha mostrado cierta apatía a nuestro reclamo", enfatizó.

Ferrer, por otra parte, exigió "la destitución inmediata" del pasado director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi, contra quien pesa una orden de protección por presunta violencia machista contra su esposa.

"No queremos ningún agresor estar bajo un cargo público. Aquí la violencia de género trasciende los colores partidistas", sostuvo Ferrer, quien finalizó que los reclamos continuarán y evaluarán otras estrategias para protestar contra cualquier hecho de violencia machista.

"Esto no es un asunto de mujeres, sino de salud pública. Nosotras creemos y apostamos en equidad y justicia para todos los seres vivientes", apuntó.