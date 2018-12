10 preguntas previas a la final

?Por qué se juega en Madrid? ?Es la primera final de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica? ?Quién estará a cargo del VAR?

La final del Santiago Bernabéu suscita preguntas de todo tipo, entre ellas una fundamental: ?Puede el ganador no ser el campeón?

Estas son las diez preguntas clave previas a la final de la Copa Libertadores que disputarán River Plate y Boca Juniors el próximo domingo:

1.- ?Qué significa Conmebol?

Frente a la tradición europea de utilizar las siglas para sus federaciones, la Confederación Sudamericana ha popularizado un acrónimo que terminó por desterrar las siglas CSF. Conmebol recurre a la primera sílaba de CONfederación, la tercera de SudaMEricana y la última de FútBOL.

2.- ?Por qué Libertadores?

La competición de clubes más importante de Sudamérica nació como Copa Campeones de América el 2 de agosto de 1959, aprobada por 8 votos a favor, uno en contra (Uruguay) y una abstención (Venezuela), en el congreso que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) celebró en Caracas. Tres semanas y media después, una nueva sesión del congreso de la CSF decidió nombrarla Copa Libertadores de América "en homenaje a los héroes que cimentaron la creación de las naciones sudamericanas", según detalla la Conmebol.

El traslado del partido de vuelta de la final a Madrid hizo que en las redes sociales se le comenzase a llamar "Copa Conquistadores de América".

3.- ?Por qué en Madrid?

"Madrid es la ciudad con más población argentina del mundo que no sea Argentina. Es la décima ciudad más segura del mundo. Tiene el aeropuerto con mayor conectividad con Argentina y es una ciudad con gran tradición de fútbol". Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, justificó de esta forma la decisión de sacar la final de América, después de que el presidente madridista Florentino Pérez le ofreciese el estadio y contase con el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del de la Federación Española, Luis Rubiales.

Doha (Catar) y Miami (Estados Unidos) también se habían ofrecido para organizar el encuentro.

4.- ?Es la primera final que se juega fuera de Sudamérica?

No, y ni siquiera es la primera vez que Boca y River juegan una final de Libertadores fuera de Sudamérica. La participación de clubes mexicanos permitió que llegasen a las últimas instancias Cruz Azul, derrotado por Boca en 2001, y Tigres de Monterrey, que cedió frente a River en 2015. El tercer equipo mexicano finalista fue las Chivas de Guadalajara, que perdió con Internacional de Porto Alegre, en 2010. En todos estos casos, alguno de los partidos de ida o de vuelta se jugó fuera del territorio de la Conmebol.

5.- ?De qué sirvió el partido de ida?

Los acontecimientos han convertido el encuentro disputado en la Bombonera el 11 de noviembre casi en un amistoso. Una anécdota para añadir a la estadísticas, porque el 2-2 no tiene trascendencia. No saca ventaja de él, desde luego, River Plate, porque en el Bernabéu no tendrá a favor ni el factor cancha -tan sólo hubo hinchas de Boca en La Bombonera por motivos de seguridad, pero ahora se decidió que fuesen de las dos aficiones-, ni tampoco el valor doble de los goles logrados en campo contrario. La final del Bernabéu, por ese motivo, puede considerarse una final a partido único, con un año de antelación. En 2019 Santiago de Chile acogerá la final en un único partido.

5.- ?Qué es un banderazo?

El "banderazo" es otro de los términos que ha popularizado la final del Bernabéu. Los "banderazos", la reunión de aficionados con banderas del club para despedirlos antes de un partido importante, se han convertido en protagonistas. Espectacular fue el que la afición de Boca le ofreció al equipo de Guillermo Barros Schelotto de camino al aeropuerto de Ezeiza. Tanto las filiales de Ríver como las peñas de Boca en España han anunciado los suyos antes del encuentro del Bernabéu.

6.- ?Se pueden repetir los episodios de violencia en el estadio Bernabéu?

El temor a que los ultras argentinos vuelvan a convertirse en protagonistas, tras el ataque al autobús de Boca que motivó la suspensión del encuentro del Monumental el 24 de noviembre, se ha reavivado después de que un juzgado argentino autorizase a viajar a Madrid al líder de la barra brava de la 12 Rafael di Zeo.

Un día después, sin embargo, la Policía Nacional deportó a Argentina a Maxi Mazzaro, otro cabecilla ultra con antecedentes penales, tras detectarle en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La Policía española ha montado el dispositivo CABA (acrónimo de Buenos Aires) que involucra a más de 4.000 efectivos, para garantizar la seguridad, para lo que ha desplazado desde distintos puntos de España a unos 1.400 policías antidisturbios. Cuenta, además, con la colaboración de doce funcionarios argentinos para detectar a los hinchas a los que el programa gubernamental "Tribuna Segura" impide el acceso a recintos deportivos.

7.- ?Quién estará en el VAR?

Como en la Liga española, habrá VAR y el videoarbitraje se controlará desde la sede de la Federación Española en Las Rozas, pero a cargo del mismo se mantiene el equipo arbitral de la Conmebol que se nombró antes de la suspensión del partido que iba a disputarse en la Monumental. El árbitro de la final será el uruguayo Andrés Cunha y el responsable del VAR, el también uruguayo Leodán González.

8.- ?Podría el ganador no ser campeón?

Sí. Boca anunció que si la Cámara de Apelaciones de Conmebol desestimaba su recurso y no le daba la victoria por los hechos del Monumental -que equipara a lo que sucedió en su estadio en 2015 con el gas pimienta- interpondría un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y se ha reafirmado hoy. Si concreta su "amenaza", una victoria no le daría de inmediato el título a River, que días después de levantar la Copa en el Bernabéu podría quedar a expensas de la decisión del TAS.