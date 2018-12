Cisco: Urbes latinoamericanas son las que más necesitan hacerse inteligentes

Las urbes que más necesitan hacerse inteligentes con tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), para combatir "graves problemas" como la seguridad, movilidad y el manejo energético, son las latinoamericanas, consideró en una entrevista con Efe Jordi Botifoll, presidente de Cisco en la región.

"Las ciudades inteligentes aquí son una prioridad, son una necesidad imperiosa. Y, de hecho, (esta región) es uno de los teatros que tienen mayor esa necesidad", explicó el ejecutivo español en el marco del Cisco Live!, la conferencia anual que el gigante de las telecomunicaciones realiza en Cancún (México).

Para Botifoll, Latinoamérica reúne un cúmulo de condiciones que la obligan a poner el concepto de "Smart Cities" en la primera línea de sus proyectos de digitalización, sobre todo por la oportunidad económica que representaría para las gigantescas urbes locales.

"Por un lado, el concepto de movilidad y transporte es fundamental, ya sea para mejorar la productividad o la calidad de vida", aseguró, al recordar que los latinoamericanos pierden una gran cantidad de horas en atascos vehiculares que pueden usarse en otras tareas que beneficiarían al conjunto de la población.

El máximo responsable de Cisco en la región reconoció que la "gestión del tráfico en esta parte del mundo es muy complicada", pero "si tienes una visión global es mucho más fácil", ya que las plataformas de IoT utilizan "datos de sensores para evaluar por dónde van los flujos" y así "tomar acciones en ese momento".

"Esto ayudaría a remediar la situación urgente" del tráfico lento como común denominador en las urbes de Latinoamérica, añadió.

Otro elemento clave para Botifoll es el gasto energético, ya que "una ciudad que consume electricidad en exceso y no optimiza es menos competitiva".

"La gente puede creer que es solo cambiar la luz por una LED. Y sí, es un ahorro. Pero si tú conviertes cada poste en un punto de red y lo llenas de sensores puedes controlar el tráfico, los comportamientos, los flujos de personas. Industrias de 'retail' pagarían una fortuna por estos datos", advirtió.

Como tercer pilar de esta "urgencia" por adoptar estas tecnologías está la seguridad, pues el ejecutivo considera que "la región, lamentablemente, aún destaca por su alto ratio de inseguridad y delincuencia", un problema que puede ser enfrentado en parte con el uso del IoT integrado en estrategias gubernamentales.

"Las ciudades latinoamericanas son muy inseguras, en términos comparativos. Ciudad de México, Sao Paulo, quizás Bogotá menos, pero también es peligrosa en algunas áreas. El concepto de 'public and safety' (seguridad pública) es imperioso y es necesitado, por lo que una ciudad llena de sensores o cámaras lo resolvería", explicó.

Según la experiencia de Botifoll, "el comportamiento del crimen se ve influido cuando (los delincuentes) saben que las autoridades están grabando, pero con grabaciones inteligentes", explicó en referencia a los equipos de videovigilancia de la compañía que ahora permiten el reconocimiento de rostros y mapas de calor.

El ejecutivo ejemplificó esa situación con el caso de Barcelona, "una ciudad bastante segura y tranquila" en donde un amigo suyo fue asesinado hace ocho años, un caso que "causó revuelo y fue solucionado en poco tiempo con la captura de los responsables gracias a cámaras inteligentes instaladas en el lugar".

"Si no hubiese habido ese sistema de 'public and safety', público y privado, porque usaron además cámaras de cajeros electrónicos, esto no hubiera sido posible", dijo.

Para Botifoll inversiones como estas son de importancia, porque, sobre todo en Latinoamérica, "los negocios rehuyen el peligro".

En esa medida, cree que "la digitalización es un tren imparable y esos datos nuevos aportan a todas las industrias sin diferenciar".

El ejecutivo consideró que "sector retail y el sector de la salud se verían afectados de muy buena manera con la cantidad de datos" que los dispositivos de IoT -conectados cada uno a la red enviando información- podrían arrojar en las grandes ciudades de la región.

Botifoll resaltó el trabajo de Cisco y sus aliados de negocio en esta área, en la que actualmente la firma cuenta con 50 alianzas con diferentes urbes que van desde Río de Janeiro, Buenos Aires o Ciudad de México, esta última con el reconocido programa México Conectado.

Precisamente, la tecnológica presenta hasta el viernes en Cancún los adelantos principales en Ciudades Inteligentes y otras áreas en el denominado "World Of Solutions", un espacio de 5.000 metros cuadrados con demostraciones en tiempo real de sus soluciones.

"Esta es una estrategia de nuestra compañía hace muchos años. Formamos parte de la digitalización de las ciudades porque es parte fundamental de la agenda digital de todos los Gobiernos. Y aquí en Latinoamérica la situación es apremiante", concluyó.