Ejercicio ayuda a combatir depresión, que repunta en época decembrina

Adoptar una rutina de ejercicios para liberar endorfinas y relajar el organismo es fundamental para combatir la depresión, una condición que repunta en la época decembrina, dijo en un comunicado el psicólogo Jorge Salcedo Rojas.

"Cuando tenemos pensamientos negativos que nos abruman, si nosotros empezamos a tener activación desde la respiración, comienzan a disminuir y obviamente nos relajamos", indicó el coordinador de psicología de la Universidad del Valle de México (UVM), Campus Chapultepec.

Añadió que "las endorfinas controlan los síntomas que tenemos de depresión y ansiedad".

Salcedo expuso que algunos de los síntomas que presentan las personas con depresión son pensamientos negativos, pérdida de interés en actividades que antes sí les atraían, pérdida o exceso de sueño, cansancio, falta de energía y cambios en el apetito.

"Pensamos que no servimos para nada, que todo nos sale mal. Esto va de la mano con no tener ganas de comer, perder el interés en hacer las actividades que se hacen de manera cotidiana y simplemente no tener ganas de hacer nada más que estar acostado en tu cama", comentó el docente.

En el caso de la ansiedad, generalmente se relaciona con sudoración, principalmente en las manos, tener taquicardia. "Simplemente nos sentimos muy acelerados y no sabemos explicarlo", indicó.

De acuerdo con la encuesta "Depresión y ansiedad. Reconocimiento y actitudes ante una problemática" realizada por el Centro de Opinión Pública de la UVM, tanto la depresión como la ansiedad son trastornos muy comunes en el país.

Al menos 69 % de las personas que participaron en la encuesta afirmaron que han conocido algún familiar, amigo o conocido que ha tenido depresión en algún momento y 41 % de los encuestados incluso indicó haber tenido depresión o ansiedad en el último año.

El experto mencionó que muchas veces la depresión no se detecta y las personas piensan que es algo pasajero.

Salcedo recomendó tratar de ser empáticos con familiares o amigos que estén pasando por esta situación para poder ofrecerles un apoyo real y ayudar a que tomen un camino adecuado para superarla, idealmente, con ayuda profesional.