Art Basel transforma a Miami Beach en el centro artístico de América

Considerada la muestra de arte contemporáneo más importante del continente americano, la feria Art Basel abrió hoy sus puertas en Miami Beach con la presencia de 268 galerías que representan a 4.000 artistas de 35 países diferentes.

Los organizadores esperan que se cumplan las previsiones y que unas 80.000 personas pasen por el renovado centro de convenciones de esta ciudad aledaña a Miami, que por estos días en que se celebra la Semana de Arte presenta una oferta desbordante de actividades.

La décimo séptima edición de la feria promete ser una "inyección económica" para esta zona del sur de la Florida que desde hoy y hasta el próximo domingo es un imán para coleccionistas, galeristas y público interesado en el arte.

El presidente de la feria originaria de Basilea (Suiza), Norman Braman, se refirió al "gran impacto económico y social" que supone esta exhibición que año tras año se ha ido consolidando como una cita ineludible en el calendario artístico internacional.

"Esta feria ha transformado esta comunidad como nunca antes: en 2001, cuando se inauguró Art Basel por primera vez, en la zona había 10 galerías de arte y ahora hay más de 100 y se han construido cuatro nuevos museos", apuntó Braman.

El máximo responsable de la filial de Art Basel en Miami Beach señaló que este lugar se ha convertido en una capital cultural "gracias a la vibrante escena artística" y "al apoyo de la comunidad".

David Castillo, director de la única galería de arte de Miami Beach presente en esta edición de Art Basel, manifestó que "Florida está teniendo un renacimiento" en términos culturales.

"En los últimos quince años, la ciudad se ha esforzado por incorporar esa imagen como parte de su identidad, más allá de las playas y el buen clima", subrayó convencido de que "hay espacio para el arte en Miami".

Su galería "se enfoca en artistas cuya obra gira en torno a la identidad de las mujeres, la comunidad afroamericana y el colectivo LGTB".

Una vez más, el arte latinoamericano y español tiene presencia en Art Basel y la veintena de ferias que la circundan.

Catorce galerías de Brasil, nueve de México y otras nueve de España, cinco de Argentina, cinco de Colombia y una de Cuba fueron seleccionadas este año para Art Basel.

Durante la presentación de la feria, que hoy abrió exclusivamente para coleccionistas y mañana jueves lo hará para el público en general, su director global, Marc Spiegler, explicó que uno de los objetivos de Art Basel es que la "arquitectura, el diseño, la moda y el cine" se unan en un mismo espacio "en un entorno de arte contemporáneo".

Por eso, anunció que la organización se ha aliado con el curador Philipp Kaiser y el espacio neoyorquino The Kitchen para crear nuevas propuestas artísticas multidisciplinares.

Gracias a esta colaboración, el artista mexicano Abraham Cruzvillegas (1968) exhibirá una instalación de su obra "Autoconstrucción: To Insist, to Insist, to Insist?" adaptada especialmente para Miami Beach, en la que combina la escultura, con elementos de la danza y la música.

Precisamente, algunas de las obras de Cruzvillegas están a la venta en la galería Kurimanzutto, con oficinas en Ciudad de México y Nueva York. Sus piezas, confeccionadas a partir de materiales como el acero inoxidable, la madera, el papel o el cristal, hacen referencia "a su vida, su crecimiento y su desarrollo".

"Quiere construir una identidad a partir de materiales que se va encontrando, y a partir de ahí va creando su propia obra", explicó Daniela Zárate, representante de la galería.

El arte latinoamericano tiene, sin embargo, su propia feria durante la Semana del Arte de Miami.

Pinta Miami, que abre también hoy sus puertas y lo hace con "Siete Puntos de Fuga", un performance del venezolano Rolando Peña, que lo realizó por primera vez en Nueva York en 1979, se abrió este año a España y así nueve de las 85 galerías presentes son españolas.

Además, quien desee empaparse del arte de los grandes maestros latinoamericanos puede visitar desde hoy en el Museo de Arte Nader una muestra con obras de Botero, Bravo, Carreño, Di Cavalcanti, Cruz Diez, Grau, Iturria, Kuitca, Lam, Larraz, Marcaccio, Matta, Os Gemeos, Pettoruti, Soto, Torres García, Tovar y Zarraga, entre otros.