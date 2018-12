Penélope Cruz se suma a una campaña de PETA contra el uso de pieles

La actriz hispana Penélope Cruz se ha sumado a una campaña contra el uso de prendas de piel lanzada por el grupo defensor de los animales People for Ethical Treatment of Animals (PETA), informó la organización.

Utilizando un juego de palabras en inglés -"Make us purr, don't wear furr" (Haznos ronronear, no vistas pieles)- PETA dio a conocer la implicación de la actriz española en su causa con una imagen divulgada en las redes sociales en la que se ve a la actriz posando con un gato en sus brazos.

"Esto es precioso. La actriz ganadora de un Oscar Penélope Cruz es una voz valiente en favor de los animales y se está plantando ante los animales que son asesinados por su piel en su nuevo anuncio", señaló la organización en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que daba a conocer la imagen de la campaña.

Por otro lado, la organización denunció en un comunicado divulgado en su página web que, debido a que la mayoría de las pieles proceden de China, "donde no existen leyes que regulen el maltrato a los animales", muchas veces las empresas etiquetan sus productos de manera engañosa para evitar controversias.

Por este motivo, advierte la nota, es muy probable que la piel empleada proceda de gatos o perros "iguales a aquellos que Cruz suele rescatar".

Por su parte, la actriz aseguró en el comunicado que es una persona de carácter fuerte que adopta posiciones ante los asuntos, algo que viene haciendo desde pequeña, a pesar de los problemas que le ha generado esa actitud combativa.

"Soy fuerte y tengo una opinión. Esas características me han causado muchos problemas desde que era una niña en la escuela, al decir 'no estoy de acuerdo', lo que me llevaba a pelearme con otros niños. Es parte de mi curiosidad por la vida", afirmó la española.

La organización ecologista ya consiguió convencer en el pasado a celebridades como Eva Méndez, Roselyn Sanchez, Sofía Sisniega, Rocsi Díaz, Evelyn Lozada, Daniella Alonso o Patricia de León para que posasen para sus campañas a favor de los animales.